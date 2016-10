Ein Zug der Nürn­berger S-Bahn erre­icht den Bahn­hof Erlan­gen. Foto: Karl Ram­seier



National Express:

Im Feb­ruar 2015 hat die Bay­erische Eisen­bah­nge­sellschaft mbH (BEG) offiziell mit­geteilt, dass sie beab­sichtige, den neuen Verkehrsver­trag für die Nürn­berger S-Bahn an National Express Rail GmbH mit Sitz in Köln zu vergeben.

Es fol­gten mehrere von DB Regio (Bay­ern) ini­ti­ierte Nach­prü­fungsver­fahren, die auf­grund wieder­holter Anrufung des Beschw­erdegerichtes bis heute noch nicht abgeschlossen sind.

Jetzt hat National Express daher entsch­ieden, auf Grund der mas­siven zeitlichen Verzöge-rungen das Pro­jekt S-Bahn Nürn­berg nicht mehr weiter zu ver­fol­gen, da ins­beson­dere die geforderte Liefer­ung neuer Fahrzeuge bis zum geplanten Inbe­trieb­nah­me­ter­min im Dezem­ber 2018 zeitlich nicht mehr möglich ist.

Die Ein­führung neuer, mod­erner S-Bahn Züge bis 2018 war eine zen­traler Aspekt der Auss­chrei­bung um die S-Bahn Nürn­berg. National Express hatte daher das Verkehrsange­bot auf inno­v­a­tive Neu­fahrzeuge gestützt, um die Qual­ität der Nürn­berger S-Bahn für den Fahrgast spür­bar zu steigern und auch wach­sende Fahrgastzahlen zu erzie­len. Die auf­grund der juris­tis­chen Ver­fahren einge­trete­nen Verzögerun­gen sind jedoch so groß, dass eine ter­min­gerechte Liefer­ung der neuen Züge für eine Betrieb­sauf­nahme im Dezem­ber 2018 inzwis­chen völ­lig aus­geschlossen ist. Eine nun­mehr erforder­liche Ver­schiebung des Inbe­trieb­nah­me­ter­mins auf einen späteren Zeit­punkt wäre unter diesem Gesicht­spunkt erforder­lich, kön­nte aber ein von DB Regio (Bay­ern) ini­ti­iertes weit­eres Gerichtsver­fahren zur Folge haben. Die Beibehal­tung des Inbe­trieb­nah­me­ter­mins im Dezem­ber 2018 birgt eben­falls Risiken, denn geeignete „Über­gangs­fahrzeuge“ zu beschaf­fen ist über­aus schwierig, in jedem Fall aber sehr kosten­in­ten­siv; auch wären solche gebrauchten Fahrzeuge weder geeignet, den Fahrgästen eine bessere Beförderungsqual­ität zu bieten, noch Erlöser­wartun­gen zu steigern.

Skoda sollte die neuen S-Bahnzüge für Nürn­berg liefern. Foto: Skoda Trans­porta­tion

Diese Entwick­lung ist weder im Inter­esse von National Express und seinen Aktionären, noch von S-Bahn-Fahrgästen im Großraum Nürn­berg. Deshalb hat das Unternehmen die BEG informiert, dass sie ihr hochw­er­tiges aber auch kostengün­stiges Verkehrsange­bot für die S-Bahn Nürn­berg nicht länger aufrechter­hal­ten wird.

National Express wird sich auch zukün­ftig stark im Deutschen Schienen­per­so­n­en­verkehr engagieren und plant bere­its für das näch­ste Jahr die Teil­nahme an ver­schiede­nen SPNV-Ausschreibungen in Deutsch­land. „Wir wer­den auch kün­ftig den Auf­gaben­trägern wet­tbe­werb­s­fähige Ange­bote vor­legen, ohne jedoch die damit ver­bun­de­nen Risiken aus den Augen zu ver­lieren“, sagt Tobias Richter, Geschäfts­führer National Express.

National Express betreibt bere­its den Rhein-Münsterland-Express in Nordrhein-Westfalen und wird ab Juni 2019 sukzes­sive den Betrieb von drei Lin­ien des kün­fti­gen Rhein-Ruhr-Express (RRX) aufnehmen.

Quelle: National Express

Auf der S-Bahn Nürn­berg setzt DB Regio Trieb­wa­gen der Bau­reihe 442 ein. Foto: Dierk Lawrenz

Bay­erische Eisen­bah­nge­sellschaft:

National Express nimmt nicht weiter am Ver­gabev­er­fahren S-Bahn Nürn­berg teil

Der Bieter National Express Rail GmbH (NX) hat der Bay­erischen Eisen­bah­nge­sellschaft (BEG) mit­geteilt, dass er seine bei­den Ange­bote für die Lose 1 und 2 im Ver­gabev­er­fahren S-Bahn Nürn­berg nicht weiter aufrechter­hal­ten kann. Nach Aus­sagen von NX sei auf­grund der durch die anhal­tenden gerichtlichen Ver­fahren bed­ingten gravieren­den Verzögerung der Zuschlagsentschei­dung eine Betrieb­sauf­nahme im Dezem­ber 2018 mit den von NX ange­bote­nen Neufahrzeu­gen nicht mehr zu gewährleis­ten. Außer­dem wür­den durch eine der­art kurzfristige Betrieb­sauf­nahme unver­hält­nis­mäßig hohe zusät­zliche Kosten entste­hen.

Die BEG ist nun ange­hal­ten, unter Nicht­berück­sich­ti­gung der bei­den Ange­bote von National Express eine neue Ange­bot­sauswer­tung vorzunehmen und das wirtschaftlich­ste Ange­bot zu ermit­teln. Dies bedeutet allerd­ings nicht, dass die DB Regio, die gegen die Ver­gabeentschei­dung an NX juris­tisch vorge­gan­gen ist, automa­tisch den Zuschlag erhal­ten wird. Die BEG strebt an, bis Ende des Jahres eine neue Ver­gabeentschei­dung getrof­fen und entsprechende Gremienbeschlüsse über die Ver­gabe her­beige­führt zu haben.

Dass die Entschei­dung der BEG, dem Bieter NX den Zuschlag für die Verkehrs­leistungen der S-Bahn Nürn­berg erteilen zu wollen, fehler­frei getrof­fen wurde und fol­gerichtig war, hatte zuletzt die Ver­gabekam­mer Süd­bay­ern in ihrem Beschluss vom 27.07.2016 bestätigt.

Quelle: BEG

