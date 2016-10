Fotos: Bär­bel Rasch



1976 lieferte Krauss-Maffei in München die 151 138 an die DB. 36 Jahre später wurde die Lok in Hamm abgestellt und gelangte später zur HSL-Logistik in Ham­burg. Nach einer Haup­tun­tr­suchung in Dessau präsen­tiert sich die Lok nach dem 7.Oktober diesen Jahres in einem neuen Gemein­schaft­sout­fit der HSL Logis­tik und der HSL Akademie. Let­ztere Firma bildet die Lok­führer aus, die die HSL Logis­tik dann ein­stellt.