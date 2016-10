Mit Voll­dampf nach Nord­hausen. Foto: Dierk Lawrenz



„25 Jahre Voll­dampf in Frei­heit“, so lautet das Motto des allmäh­lich ausklin­gen­den Jubiläum­s­jahres der Harzer Schmal­spur­bah­nen GmbH (HSB). Gle­ich­lau­t­end ist auch der Name einer Ausstel­lung zur mit­tler­weile 25-jährigen Geschichte des Unternehmens. Ab 26. Okto­ber ist diese für vier Wochen im Neuen Lan­drat­samt der Roland­stadt zu Gast. Eröffnet wird sie im Bei­sein von Nord­hausens Lan­drat Matthias Jen­dricke und Ober­bürg­er­meis­ter Dr. Klaus Zeh.

Kaum zu glauben, aber die HSB wird in diesem Jahr bere­its 25 Jahre alt. Wer heute mit den schnaufenden Dampfzü­gen der Jubi­larin auf ins­ge­samt 140,4 km Streck­en­länge durch den Harz und auf den Brocken reist, wird sich wahrschein­lich kaum noch daran erin­nern, dass dieses Selb­stver­ständ­nis vor über einem Viertel­jahrhun­dert keineswegs als sicher galt. In der Auf­bruchsstim­mung der poli­tis­chen Wende nach 1989 wurde der Fortbe­stand der Schmal­spur­bah­nen im Harz dur­chaus kon­tro­vers disku­tiert. Erst das gemein­same und entschlossene Han­deln der Akteure in Land­kreisen, Städten und Gemein­den ent­lang des Strecken­net­zes sicherte dann die Zukunft der Bah­nen in ihrer Gesamtheit. Nach der am 15. Sep­tem­ber 1991 feier­lich erfol­gten Wieder­auf­nahme des Per­so­n­en­verkehrs zum Brocken grün­dete diese kom­mu­nale — und noch heute im Ver­bund mit den Län­dern Sachsen-Anhalt und Thürin­gen beste­hende — Sol­i­darge­mein­schaft am 19. Novem­ber des­sel­ben Jahres die HSB. Heute reisen jährlich rund 1,1 Mio. Fahrgäste in den Zügen der „Größten unter den Kleinen“. Mit 25 Exem­plaren ver­fügt sie über so viele Dampfloko­mo­tiven wie weltweit kaum eine andere Bahn.

Eine 25-jährige Erfol­gs­geschichte, auf welche das Unternehmen in diesem Jahr bere­its mit vielfälti­gen Ver­anstal­tun­gen unter dem Motto „25 Jahre Voll­dampf in Frei­heit“ zurück­ge­blickt hat. Aber auch mit einer gle­ich­nami­gen und einzi­gar­ti­gen Ausstel­lung. Diese wird ab dem 26. Okto­ber im Neuen Lan­drat­samt in Nord­hausen zu Gast sein. An diesem Tag wer­den dort um 14:00 Uhr auch Lan­drat Matthias Jen­dricke sowie Ober­bürg­er­meis­ter Dr. Klaus Zeh zur offiziellen Eröff­nung im Rah­men einer öffentlichen Ver­anstal­tung erwartet. Anschließend wird die Präsen­ta­tion noch bis zum 22. Novem­ber während der reg­ulären Öff­nungszeiten des Bürg­erSer­viceZen­trums zu besichti­gen sein.

„25 Jahre Voll­dampf in Frei­heit“ gibt auf ins­ge­samt 22 Foto­stell­wän­den infor­ma­tive und unter­halt­same Ein­blicke in die Geschichte der HSB. Anhand bis­lang teil­weise unveröf­fentlichter Fotos wird dabei auch die Entwick­lung von der einst staatlich ver­wal­teten Bahn zu einem mod­er­nen touris­tis­chen Dien­stleis­ter ver­an­schaulicht. Ver­schiedene bah­n­typ­is­che Exponate ergänzen diese einzi­gar­tige „Zeitreise“ von der poli­tis­chen Wende im Jahre 1989 bis in die heuti­gen Tage.

Das Neue Lan­drat­samt in Nord­hausen ist die bis­lang fün­fte Sta­tion der Ausstel­lung, die in diesem Jahr schon im EU-Parlament in Brüs­sel, in der Berliner Lan­desvertre­tung Sachsen-Anhalts, im Rathaus der Wel­terbestadt Quedlin­burg sowie im Wernigeröder „Harz­mu­seum“ einem bre­iten inter­essierten Pub­likum präsen­tiert wor­den ist.

Vom 26. Okto­ber bis 22. Novem­ber im Neuen Lan­drat­samt in Nord­hausen zu Gast: Die Ausstel­lung „25 Jahre Voll­dampf in Frei­heit“. Foto: HSB/Dirk Bahnsen

