Mit der HSB zur Oper auf dem Brocken. Foto: Dierk Lawrenz



Pre­miere von „Faust – Die komis­che Rock­oper auf dem Brocken“

Noch sind Tick­ets für die humor­volle Faust-Interpretation an zwei Sam­sta­gnach­mit­ta­gen im Novem­ber erhältlich

Wernigerode – Seit nun­mehr über zehn Jahren ist „Faust – Die Rock­oper auf dem Brocken“ bere­its eine Insti­tu­tion sowie ein großer Pub­likums­mag­net für Besucher aus Nah und Fern. Am 05. und 12. Novem­ber wird die Erfol­gsver­anstal­tung der Harzer Schmal­spur­bah­nen GmbH (HSB) nun erst­mals auch als „Komis­che Rock­oper“ aufge­führt.

Es wird ein außergewöhn­licher Spaß wer­den, wenn die Rock-Band Melo­dien der Songs ver­wech­selt oder die Sänger und Tänz­erin­nen in andere Rollen und Kostüme schlüpfen. Wortwitz, komis­che Acces­soires, überspan­nte Haupt­darsteller und die Frage, wer denn alles bei der berühmten Bettszene zuschaut: „Faust – Die Rock­oper auf dem Brocken“ ein­mal über­raschend anders. Etwas ver­rückt, aber den­noch unverkennbar im bewährten Gewand mit rock­iger wie san­fter Musik und Goethes Orig­inal­tex­ten.

So lautet seit nun­mehr über zehn Jahren auch das Erfol­gsrezept für die von Dr. Rudolf Volz kom­ponierte Rock­oper. In über 250 Vorstel­lun­gen besuchten bis­lang mehr als 60.000 Gäste die ein­ma­lige Sym­biose aus Fahrt im dampfenden „Mephisto-Express“ inklu­sive teu­flis­cher Ani­ma­tion, Vorstel­lung im Goethe­saal der Brock­en­her­berge und dem „Mephisto-Mahl“. Im Feb­ruar 2006 fiel der erste Vorhang, vier Jahre später kam die Inter­pre­ta­tion des zweiten Teils des Lit­er­aturk­las­sik­ers hinzu. Seit 2014 wer­den zusät­zlich sogar Son­derver­anstal­tun­gen für Schulen als lebendige Ergänzung der „Pflichtlek­türe Faust“ ange­boten. Unter­stützt wird die HSB durch die Berliner Man­they Event GmbH, den Brock­en­wirt und Radio SAW.

Mit der humor­vollen Inter­pre­ta­tion der Rock­oper fügt die HSB ihrem Reper­toire nun einen ganz beson­deren Lecker­bis­sen hinzu. Und das nicht nur für die langjähri­gen und textsicheren Fans. Am 05. und 12. Novem­ber ist es soweit, die Abfahrt des „Mephisto-Express“ erfolgt in Wernigerode bere­its in der Mit­tagszeit. Tick­ets hier­für sowie für die reg­ulären Auf­führun­gen sind unter www.hsb-wr.de sowie in allen Verkauf­sstellen der HSB erhältlich.

Quelle: HSB