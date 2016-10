Fotos: Nor­bert Prochnow



Seit gestern und noch bis zum kom­menden Son­ntag, 23. Okto­ber 2016, finden in Wien die „Modellbau-Messe“ und die „Ideen­welt“ statt. Tausende Besucher kamen dazu extra aus Wien, Wien Umge­bung und den angren­zen­den Bun­deslän­dern in die Messe Wien und waren von den Flugshows, Mod­elleisen­bah­nen und Model­lau­tovor­führun­gen rest­los begeis­tert.

185 Aussteller und Mod­ell­bau­clubs bei der „Modellbau-Messe“ sowie 90 Aussteller bei der „Ideen­welt“ sind noch bis Son­ntag zu Gast. Auf den mehr als 30.000 m² Fläche der bei­den Messen warten unzäh­lige Modellbau-Neuheiten, Live-Shows, Mod­elleisen­bah­nen, Flug­geräte, Bastel-Workshops und vieles mehr.

Par­al­lel dazu ste­hen am Fre­itag, 21. Okto­ber, die „GEWINN-Messe“ und noch bis Sam­stag, 22. Okto­ber, die „Lebenslust“, die Herb­stmesse für Senioren, am Pro­gramm. Alle Messen kön­nen mit nur einem Ticket besucht wer­den.

Auf­grund des zu erwartenden hohen Besucher­aufkom­mens emp­fiehlt der Ver­anstal­ter drin­gend die An– und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmit­teln. Die Messe Wien ver­fügt bei den bei­den Haupte­ingän­gen (Ein­gang A und D) über je eine U-Bahnstation der Linie U2. Für die Messen „Lebenslust“ und „GEWINN-Messe“ wird die U-Bahnstation „Messe/Prater“ und für die Messen „Modellbau-Messe“ und „Ideen­welt“ die U-Bahnstation „Krieau“ emp­fohlen.

Der Eisenbahn-Kurier ist auf der Modellbau-Messe in Wien anwe­send und präsen­tiert dort zahlre­iche neue Titel und Jubiläumss­chnäp­pchen. Wir wür­den uns freuen, Sie an unserem Stand B0103 in der Halle B begrüßen zu dür­fen!

Nähere Infor­ma­tio­nen zur Messe erhal­ten Sie unter diesem Link.

Quelle: Messe Wien