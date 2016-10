Ein ICE der Bau­reihe 407 in Mannheim. Fotos: Dierk Lawrenz



Zum Fahrplan­wech­sel am 11. Dezem­ber verbessert die Deutsche Bahn (DB) ihr ICE– und IC-Angebot und weitet dieses auf den nach­frages­tarken Lin­ien aus. Der neue Fahrplan wird sukzes­sive ab 18. Okto­ber in allen Auskun­fts– und Buchungssys­te­men veröf­fentlicht, auch der Vorverkauf für Fahrkarten ab dem 11. Dezem­ber startet an diesem Tag.

Ausweitung der ICE-Verkehre nach Brüs­sel und Ams­ter­dam

Die DB weitet ihr Ange­bot auf der nach­frages­tarken ICE-Linie Frankfurt/Main–Köln–Aachen–Brüssel um die Hälfte aus: um zwei zusät­zliche, täglich am Mor­gen und am Nach­mit­tag verkehrende ICE-Zugpaare sowie um ein weit­eres Zug­paar in der Mit­tagszeit am Fre­itag und Son­ntag. Ins­ge­samt verkehren dann zwis­chen Frankfurt/Main, Köln und Brüs­sel sechs bis sieben ICE pro Tag und Rich­tung. Auch zwis­chen Frankfurt/Main, Köln und Ams­ter­dam erhöht sich die Zahl der ganzjähri­gen ICE-Direktverbindungen von derzeit sechs auf sieben bzw. acht ICE pro Tag und Rich­tung. Hier gibt es unter anderem eine neue schnelle Frühverbindung von Frankfurt/Main über Köln nach Ams­ter­dam.

Schneller nach Paris

Mit der voll­ständi­gen Inbe­trieb­nahme der franzö­sis­chen Neubaus­trecke

TGV Est Européen gibt es schnellere Verbindun­gen nach Paris: Zwei neue Sprinter über Stras­bourg verkürzen die Reisezeit von Frankfurt/Main nach Paris um rund 15 Minuten auf 3 Stun­den und 40 Minuten. Von Stuttgart erre­ichen Reisende Paris über Karl­sruhe und Stras­bourg kün­ftig in 3 Stun­den und 10 Minuten und damit rund 20 Minuten schneller als bisher.

Mehr Direk­tverbindun­gen für einzelne Städte

Gemäß dem Ziel, mehr Verkehr auch abseits großer Metropolen anzu­bi­eten, ver­stärkt die DB das Fer­n­verkehrsange­bot für mehrere Städte. So fährt beispiel­sweise in Kiel zusät­zlich zum Euroc­ity in Tages­rand­lage auch wieder ein durchge­hen­der ICE von und nach Berlin. Woch­enend­pendler zwis­chen Berlin und Kiel prof­i­tieren kün­ftig von einer neuen ICE-Fahrt am Son­ntagabend nach Kiel sowie am frühen Mon­tag­mor­gen nach Berlin. Auch die Reise aus München nach Kiel ist kün­ftig ein­mal täglich ohne Umstieg möglich. Von neuen IC– und ICE-Verbindungen prof­i­tieren auch andere Städte: So erhält Mün­ster mon­tags bis don­ner­stags sowie son­ntags eine neue schnelle IC-Direktverbindung nach Berlin am Nach­mit­tag. Von Jena aus bringt kün­ftig ein ICE Frühauf­ste­her via Naum­burg und Halle (Saale) nach Berlin, wo sie gegen 8 Uhr ein­tr­e­f­fen. In Ingol­stadt gibt es in Zukunft drei weit­ere ICE-Direktverbindungen: Eine Verbindung bringt mor­gens Reisende aus Ingol­stadt nach Frankfurt/Main und Rhein/Ruhr, in der Gegen­rich­tung verkehrt jew­eils ein Zug am Mor­gen und am Abend.

ICE2-Züge in Leipzig Hbf.

Neuer Ein­satz der Intercity-2-Fahrzeuge

Die IC-Linie Dresden–Leipzig–Magdeburg–Hannover–Bielefeld–Köln wird ab Fahrplan­wech­sel weit­ge­hend auf Inter­city 2 umgestellt. Reisende prof­i­tieren vor allem von bis zu 25 Prozent mehr Sitz­plätzen und einem höheren Kom­fort. Da die Ver­füg­barkeit an neuen Inter­city 2 weit­er­hin eingeschränkt ist, muss die IC-Linie Nord­de­ich Mole–Münster–Köln/Koblenz vorüberge­hend für ein bis zwei Jahre wieder auf IC-Fahrzeuge der ersten Gen­er­a­tion umgestellt wer­den. Hier­bei kommt es aber zu keiner Ver­schlechterung im Hin­blick auf die Sitz­platzka­paz­itäten und das Fahrplanange­bot.

Ausweitung der nächtlichen IC– und ICE-Verbindungen

Die DB wird ihr klas­sis­ches Nachtzu­gange­bot mit Schlaf– und Liegewa­gen (City Night Line) zum Fahrplan­wech­sel ein­stellen und ein neues Nachtreisekonzept mit Nacht-IC/ICE anbi­eten: Kün­ftig ste­hen den Reisenden in jeder Nacht acht IC– bzw. ICE-Fahrten zur Ver­fü­gung. Hinzu kom­men weit­ere nächtliche IC/ICE-Fahrten an den Woch­enen­den und in den Som­mer­fe­rien. Drei neue Fer­n­verkehrsverbindun­gen in den Tages­randzeiten ergänzen die Nachtverbindun­gen. Neu ist unter anderem eine nächtliche IC-Direktverbindung ab Bre­men, Osnabrück und Mün­ster nach Freiburg und Basel mit opti­malen Anschlüssen ins Schweizer Netz und nach Mai­land. Auch zwis­chen Köln und Berlin wer­den täglich nächtliche Intercity-Züge verkehren. In der Haupt­sai­son sollen diese am Woch­enende bis Ros­tock und Ost­see­bad Binz auf Rügen ver­längert wer­den. In Tages­rand­lage wer­den vor allem den Pendlern mit neuen IC-Verbindungen mehr Sitz­plätze zur Ver­fü­gung ste­hen, beispiel­sweise zwis­chen Stuttgart und München oder zwis­chen Leipzig, Dres­den und Prag.

Quelle: Deutsche Bahn