Foto: Alstom



Alstom hat fünf Prima H3 Hybrid-Rangierlokomotiven an seinem Stan­dort in Sten­dal in Sachsen-Anhalt, wo die Loko­mo­tiven gebaut wur­den, an die Deutsche Bahn übergeben. Bis jetzt sind ins­ge­samt 23 dieser umwelt­fre­undlichen Fahrzeuge von ver­schiede­nen Kun­den bestellt wor­den.

Diese neue Gen­er­a­tion von Hybrid-Rangierlokomotiven wird von der Deutschen Bahn zur nach­halti­gen Reduzierung von Kraft­stoff, Emis­sio­nen und Lärm auf der Schiene in Deutsch­land einge­setzt.

„Alstom hat seine umwelt­fre­undliche Hybridtech­nik kon­se­quent über viele Jahre unter europäis­chen Bedin­gun­gen weit­er­en­twick­elt und ist der erste Her­steller der diese Tech­nolo­gie auf die Schiene gebracht hat. Unsere Prima H3 Loko­mo­tive ebnet den Weg für einen emis­sions­freien Güter­verkehr in Europa.” sagt Daniel Croo­nen, Leiter Ser­vice für Alstom Deutsch­land und Öster­re­ich.

„Wir denken schon heute an die Zukunft. Deshalb wollen wir einen besseren Kli­maschutz und weniger Belas­tung durch Lärm. Bei­des erre­ichen wir durch die neue Hybrid­lok Prima H3. Hand-in-Hand hat die Bahn mit der Indus­trie die umwelt­fre­undliche Hybrid Tech­nolo­gie im Voll­bahn­be­trieb in den Ein­satz gebracht. Ich bin stolz, dass ab Novem­ber die fünf Fahrzeuge in Franken zum Ein­satz kom­men.“ sagt Andreas Gehlhaar, Leiter Umwelt bei der Deutschen Bahn AG.

Die Prima H3 Loko­mo­tive von Alstom erneuert einen lang ignori­erten Markt: Die dreiach­sige Hybrid­loko­mo­tive ver­braucht im Ver­gle­ich zu herkömm­lichen Rang­ier­loks bis zu 50 Prozent weniger Kraft­stoff. Mit der neuen Tech­nolo­gie wird weit­erer Schad­stof­fausstoß (Stick­stoff­dioxid) um bis zu 70 Prozent gesenkt. Auch Lärme­mis­sio­nen wur­den drastisch reduziert. Der 350 kW Diesel­gen­er­a­tor erfüllt die die Abgas­norm Stufe IIIB[1] und wurde in Hin­blick auf zukün­ftige Abgas­nor­men entwick­elt. Zwis­chen 50 und 75 Prozent ihrer Ein­satzzeit durch­läuft die Prima H3 im Bat­teriebe­trieb. Damit ist emis­sions­freier Schienen­verkehr im lokalen Bere­ich wie zum Beispiel in Innen­stadt­bere­ichen oder Pro­duk­tion­shallen möglich. Die Lok erre­icht eine Höch­st­geschwindigkeit von 100 km/h und kann daher prob­lem­los in den Schienen­verkehr inte­gri­ert wer­den.

Bei Alstom in Sten­dal arbeiten mehr als 200 Mitar­beiter, was diesen Stan­dort zu einem der wichtig­sten Arbeit­ge­ber in der Region macht. Das Werk besteht seit 1873 und hat sich mit­tler­weile auf das Ser­vicegeschäft sowie Reparatur und Mod­ernisierung von Schienen­fahrzeu­gen und deren Kom­po­nen­ten spezial­isiert.

Quelle: Alstom