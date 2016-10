Foto: Bom­bardier Trans­porta­tion



Bom­bardier Trans­porta­tion hat gemein­sam mit seinem Kon­sor­tial­part­ner Voss­loh Kiepe im Rah­men einer europaweiten Auss­chrei­bung einen Auf­trag zur Liefer­ung von 40 FLEXITY-100 %-Nieder­flurstraßen­bah­nen an die Verkehrs­be­hörde von Göte­borg erhal­ten. Der Ver­trag beläuft sich auf rund 140 Mil­lio­nen Euro (156 Mil­lio­nen US-Dollar), wobei der Anteil von Bom­bardier rund 97 Mil­lio­nen Euro (109 Mil­lio­nen US-Dollar) beträgt. Der Ver­trag schließt außer­dem eine Option auf bis zu 60 weit­ere Straßen­bah­nen ein, die bis 2026 gültig ist.

„Bom­bardier ist der führende Liefer­ant von Straßen­bah­nen, und diese wer­den einen wichti­gen Beitrag zur Weit­er­en­twick­lung des öffentlichen Nahverkehrs in Göte­borg leis­ten. Wir haben uns für die beste Straßen­bahn für unsere Stadt entsch­ieden“, meint Endrick Schu­bert, Vor­sitzen­der von Göte­borgs Spårvä­gar.

„Wir sind stolz auf den Zuschlag für diesen Auf­trag und darauf, dass wir die langfristige Part­ner­schaft mit Göte­borgs Spårvä­gar weit­er­führen kön­nen. Es war unser Ziel, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, und wir kon­nten sowohl mit unserem Fahrzeugkonzept als auch mit unserem Ser­viceange­bot überzeu­gen“, so Michael Fohrer, Pres­i­dent, Loco­mo­tives and Light Rail Vehi­cles, Bom­bardier Trans­porta­tion.

Das Konzept basiert auf der bewährten FLEXITY-Familie von Bom­bardier und umfasst die gle­ichen Straßen­bah­nen, die auch im aus­tralis­chen Mel­bourne seit 2013, in Dres­den und Kas­sel sowie in Nor­rköp­ping (Schwe­den) erfol­gre­ich in Betrieb sind.

Die neuen Straßen­bah­nen für Göte­burg wur­den an die beste­hende Stadt­bah­n­in­fra­struk­tur der Stadt sowie an jegliche Umwelt– und Klimabe­din­gun­gen angepasst. Dop­pelver­glasung bei sämtlichen Fen­stern und Türen ver­hin­dert Kon­denswasser­bil­dung und gewährleis­tet gute Sichtver­hält­nisse und Trans­parenz bei allen Wit­terungs­be­din­gun­gen. Die Fahrzeuge sind 100 % Nieder­flurstraßen­bah­nen, die allen Pas­sagieren einen bar­ri­ere­freien Zugang ermöglichen, und sich durch eine niedrige Achslast und eine hohe Fahrgastka­paz­ität ausze­ich­nen. Sämtliche Ver­sio­nen der Fahrzeuge ver­fü­gen über aus­re­ichend Platz für zwei Roll­stühle, die über eine elek­tro­mech­anis­che Ein­stiegshilfe an Bord gelan­gen. Die Fahrzeuge ver­fü­gen über ein Antrieb­ssys­tem von Voss­loh Kiepe sowie über BOM­BARDIER FLEXX-Drehgestelle, die für eine ruhige und bequeme Fahrt sor­gen.

Die ersten zwei Straßen­bah­nen sollen im Früh­jahr 2019 nach Göte­borg geliefert wer­den. Sie wer­den vor der endgülti­gen Zulas­sung geprüft und müssen Test­fahrten von einer Länge von ins­ge­samt über 20.000 Kilo­me­tern absolvieren. Die Fahrzeuge wer­den nach und nach die aktuelle, Flotte der Stadt erset­zen. Zudem ermöglichen sie dem Betreiber, Göte­borgs Spårvä­gar, zusät­zliche, mod­erne Fahrzeugka­paz­ität zur Ver­fü­gung zu stellen, die benötigt wird, um dem schnellen Bevölkerungswach­s­tum in der Stadt und im Umland Rech­nung zu tra­gen.

Bis heute wur­den etwa 3.500 FLEXITY-Fahrzeuge bestellt oder sind bere­its erfol­gre­ich im Lin­ien­verkehr in Städten der ganzen Welt unter­wegs. Dank der Mod­u­lar­ität der FLEXITY-Familie ist die Liefer­ung von drei ver­schiede­nen Ver­sio­nen möglich; eine Ver­sion mit einer Länge von 33 Metern als Ein– und Zweirich­tungs­fahrzeuge, sowie eine Ver­sion mit einer Länge von 45 Metern als Ein­rich­tungs­fahrzeug.

Quelle: Bom­bardier Trans­porta­tion