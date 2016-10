Foto: StadlerStadler hat seinen bisher grössten Auf­trag in Gross­bri­tan­nien gewon­nen. Der Auf­trag sieht die Liefer­ung von ins­ge­samt 58 FLIRT für Abel­lio East Anglia Ltd im Wert von über GBP 600 Mio. vor. Das Pro­jekt wird von Rock Rail finanziert, die Finanzierungsvere­in­barung wurde gestern abgeschlossen. Der Zuschlag ist ein wichtiger Meilen­stein in der Geschichte von Stadler, denn dies ist der erste Auf­trag, den das Unternehmen für den britis­chen Fer­n­verkehrs­markt erhal­ten hat.

Der Ver­trag ist Teil der bisher grössten pri­vat finanzierten Beschaf­fung von Zügen in Gross­bri­tan­nien. Abel­lio investiert GBP 1,54 Mia. für ins­ge­samt 1043 neue Wagen. Stadler wird 378 Wagen im Wert von GBP 610 Mio. liefern. Die Fer­ti­gungs– und Wartungsverträge wur­den bere­its am let­zten Fre­itag unterze­ich­net, während die Finanzierungsvere­in­barung zwis­chen Abel­lio und Rock Rail gestern abgeschlossen wurde. Die Auf­tragsver­gabe erfol­gte, nach­dem das Verkehrsmin­is­terium des Vere­inigten Kön­i­gre­ichs beschlossen hatte, die näch­ste Konzes­sion für den Betrieb des Bahn­net­zes in East Anglia ab dem 17. Okto­ber an Abel­lio East Anglia zu vergeben.

Die 58 Züge, die Gegen­stand des Ver­trags sind, umfassen 378 Fahrzeuge mit einer Kom­bi­na­tion von 20 Intercity-Elektrotriebzügen mit je 12 Wagen und 38 bimodalen Regional-Triebzügen, jew­eils in Kon­fig­u­ra­tio­nen mit 3 Wagen (14 Ein­heiten) und 4 Wagen (24 Ein­heiten), die mit Strom oder Diesel fahren kön­nen. Stadler wird auch für die Wartung und Instand­hal­tung der neuen Züge im Depot Crown Point in Nor­wich ver­ant­wortlich sein.

Die neuen Züge wer­den auf fol­gen­den Strecken verkehren:

Intercity-Linien zwis­chen Lon­don und Nor­wich

Flughafen­lin­ien des Stansted Express vom Bahn­hof Liv­er­pool nach Stansted

Wichtige Region­al­strecken in East Anglia

Die Züge sind so gestal­tet, dass sie den Kom­fort für die Fahrgäste deut­lich erhöhen und der Bevölkerung von Nor­folk und Suf­folk ein völ­lig neues Bah­n­er­leb­nis bieten. Die FLIRT-Züge, die im Rah­men der Konzes­sion für East Anglia einge­setzt wer­den, weisen zahlre­iche Vorzüge auf: Kli­maan­lage, «2x2»-Sitzanordnung, Wi-Fi und Steck­dosen im ganzen Zug, Nieder­flur­bauweise für einen ein­fachen Ein– und Ausstieg, Fahrgastin­for­ma­tion­ssys­teme mit Echtzeit­in­for­ma­tio­nen sowie Brem­sen mit Rück­speisung.

Dominic Booth, Man­ag­ing Direc­tor von Abel­lio UK, zum neuen Ver­trag: «Unsere ehrgeizigen Pläne für die neue Konzes­sion drehen sich um die bisher grösste pri­vat finanzierte Beschaf­fung von Zügen in Gross­bri­tan­nien, mit der wir der Bevölkerung von East Anglia im Zuge des Umbaus des Region­alverkehrs qual­i­ta­tiv hochw­er­tige Züge bere­it­stellen möchten. Sie wer­den das Kern­stück vieler weit­erer Verbesserun­gen sein, unter anderem häu­figere Verbindun­gen, kürzere Reisezeiten und höhere Kapaz­itäten mit 55 % mehr Sitz­plätzen in Zügen, die während der mor­gendlichen Stosszeiten nach Lon­don verkehren.»

Peter Jenel­ten, Konz­ern­leitungsmit­glied und Divi­sion­schef Mar­ket­ing & Sales bei Stadler, sagt: «Ich freue mich sehr, dass Stadler von Abel­lio East Anglia mit der Liefer­ung dieser neuen Züge im pres­tigeträchti­gen britis­chen Schienen­fahrzeug­markt beauf­tragt wor­den ist. Alle von uns geliefer­ten Züge gehören der neusten Gen­er­a­tion der bestverkauften FLIRT-Familie an. Sie bieten einen Nieder­flure­in­stieg für einen ein­fachen Zugang sowie Kom­fort und Sicher­heit für die Fahrgäste. Die bimodalen Regional-Triebzüge ver­fü­gen über eine umwelt­fre­undliche und mod­erne Diesel-Elektro-Technologie.»

Dieser Ver­trag ist ein wichtiger Meilen­stein für Stadler, denn damit hat das Unternehmen den ersten Schritt in den britis­chen Fer­n­verkehrs­markt getan. Bis­lang hat Stadler in UK Aufträge für die Liefer­ung von Loko­mo­tiven, Strassen­bah­nen, Tram-Trains und U-Bahnen erhal­ten. Der FLIRT ist das erfol­gre­ich­ste Pro­dukt von Stadler.

Quelle: Stadler