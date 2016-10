Der 412 004 bei einer Schu­lungs­fahrt im Bahn­hof Buchholz/N. Foto: Dierk Lawrenz



Der neue ICE von Siemens für die Deutsche Bahn (DB) darf ab sofort in Deutsch­land fahren. Das Eisen­bahn­bun­de­samt (EBA) hat eine entsprechende Genehmi­gung für den zwölfteili­gen ICE 4 erteilt. Damit kann die ins­ge­samt 14 Monate umfassende Ein­führungsphase begin­nen.

„Mit der heuti­gen Inbe­trieb­nah­megenehmi­gung und Serien­zu­las­sung haben wir unseren Zeit­plan beim ICE 4 auf den Tag genau einge­hal­ten. Das ist eine großar­tige Leis­tung angesichts des Pro­jek­tum­fangs. Wir sind stolz, dies mit den beteiligten Part­nern erre­icht zu haben“, sagte Jochen Eick­holt, Bah­nchef von Siemens.

Foto: Siemens AG

In der Ein­führungsphase wer­den die Fahrzeuge unter realen Bedin­gun­gen eines Fahrgast­be­triebs auf Herz und Nieren getestet, bevor sie voraus­sichtlich mit dem Fahrplan­wech­sel im Dezem­ber 2017 den Regel­be­trieb aufnehmen. Zwei Züge wer­den hier­für in Deutsch­land auf der Strecke München – Ham­burg einge­setzt. Ziel ist es, etwaige Kinderkrankheiten zu beseit­i­gen. Der Ein­führungsphase geht ein zwei­monatiger interner Probe­be­trieb voraus. Dafür wird der ICE 4 ab sofort mehrere Fahrten mit Test­per­so­nen absolvieren. Damit soll die All­t­agstauglichkeit des Zuges bere­its vor Auf­nahme des Fahrgast­be­triebs geprüft wer­den.

Foto: Siemens AG

Der ICE 4 wurde nach dem neuen Ver­fahren in Deutsch­land zuge­lassen, wonach begin­nend mit der Entwurf­sphase des Fahrzeugs Nach­weise und Prüf­bescheini­gun­gen durch anerkan­nte Prüf­stellen erstellt wer­den kön­nen. Das Eisen­bahn­bun­de­samt prüft in diesen Fällen mit Aus­nahme von zwei Fachge­bi­eten auss­chließlich die Voll­ständigkeit der Doku­mente. Auf diese Weise kon­nte die Vielzahl der erforder­lichen Doku­mente und Nach­weise im Pro­jekt ICE 4 frühzeitig und auf mehrere Prüf­di­en­stleis­ter verteilt wer­den. So kon­nte der vorge­se­hene Zeit­plan einge­hal­ten wer­den.

Quelle: Siemens AG