246 002 erre­icht mit ihrem Zug den Bahn­hof Bux­te­hude in Rich­tung Hamburg-Harburg. Foto: Dierk Lawrenz



Die DB Regio AG setzt sich in einem europaweiten Auss­chrei­bungswet­tbe­werb gegen mehrere Konkur­renten durch und übern­immt den Betrieb der Regional­ex­press (RE)-Linie Cux­haven — Ham­burg. Das Eisen­bah­nun­ternehmen löst damit den bish­eri­gen Betreiber, die in Uelzen ansäs­sige metronom GmbH ab und wird von Dezem­ber 2018 bis Dezem­ber 2027 die Expresslinie 5 bedi­enen. Ins­ge­samt hat­ten sich vier Eisen­bah­nun­ternehmen um die Strecke im Unterelbe-Raum bewor­ben. Das teilte die Lan­desnahverkehrs­ge­sellschaft Nieder­sach­sen (LNVG), die gemein­sam mit Ham­burg im Feb­ruar 2015 den Wet­tbe­werb mit einer Veröf­fentlichung im EU-Amtsblatt ges­tartet hatte, am Dien­stag in Han­nover mit.

„Die DB Regio AG hat mit dem wirtschaftlich­sten Ange­bot für den jährlich rund 1,6 Mil­lio­nen Zugk­ilo­me­ter umfassenden Fahrplan überzeugt und in der Auss­chrei­bung das beste Preis–

Leistungs-Verhältnis geboten“, resümiert LNVG-Chef Hans-Joachim Menn, dessen Gesellschaft zwis­chen Ems und Elbe den Nahverkehr auf der Schiene bestellt und dafür jährlich knapp 300 Mil­lio­nen Euro Steuergelder an die Bah­nun­ternehmen zahlt. An dem attrak­tiven Bedi­enungsange­bot zwis­chen Cux­haven und Ham­burg wird sich nichts Grundle­gen­des ändern. Der Fahrplan sei in den let­zten Jahren stetig verbessert wor­den und werde auch in Zukunft qual­i­ta­tiv hochw­er­tig bleiben, ergänzt Menn.

Die DB Regio AG wird erst­mals Fahrzeuge aus dem Fahrzeug­pool der LNVG mieten. Sie wird dazu von metronom die für den täglichen Bah­n­verkehr auf der Strecke einge­set­zten acht Diesel­loko­mo­tiven und 38 Dop­pel­stock­wa­gen übernehmen. Die Instand­hal­tung der Züge erfolgt wie bisher durch den Fahrzeugher­steller Bom­bardier am Werk­statt­stan­dort Bre­mervörde.

Vor dem endgültigen Zuschlag an die DB Regio AG müssen die Auf­gaben­träger noch eine geset­zliche Frist bis zum 10.10.2016 abwarten. Bis dahin kön­nen unter­legene Bieter noch ein Nach­prü­fungsver­fahren vor der Ver­gabekam­mer in Lüneb­urg ein­leiten.

Quelle: LNVG