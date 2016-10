Nach Leipzig zur Messe modell-hobby-spiel

Eine Torte zum Geburt­stag! Der Eisenbahn-Kurier freut sich über den leck­eren Gruß der Messe Leipzig, den Lucia Rohrer und Roland Scheller stel­lvertre­tend für die Kol­legin­nen und Kol­le­gen ent­ge­gen­nah­men. Foto: EK/J.Wischkow



Seit Fre­itag und noch bis zum 3. Okto­ber 2016 präsen­tiert die modell-hobby-spiel auf der Leipziger Messe die neusten Trends für die Freizeitbeschäf­ti­gung. Rund 650 Aussteller schaf­fen auf einer Fläche von 90.000 Quadrat­metern ein Hob­by­paradies der Superla­tive – zum Ken­nen­ler­nen, zum Aus­pro­bieren und zum Kaufen. Ein Erleb­nis für Fam­i­lien und Kinder, für Teenager, aber auch für Mod­ell­bauer und Mod­elleisen­bah­ner, Tech­niklieb­haber, Han­dar­beits­fans und für alle, die ihr kreatives Poten­zial erst noch ent­decken möchten.

Foto: Messe Leipzig / Tom Schulze

Die Messe ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, am 3. Okto­ber von 10.00 und 17.00 Uhr.

An den Tageskasse kosten Tick­ets heute 14,– Euro, mor­gen, am 3.Oktober 2016, 13,— Euro. Der Ein­tritt für Kinder unter sechs Jahren ist frei.

Am Besuch­stag berechti­gen die Ein­trittskarten im öffentlichen Nahverkehr zur ein­ma­li­gen kosten­freien Hin– und Rück­fahrt zum/ab Messegelände (gültig in den Tar­if­zo­nen 110, 151, 156, 162, 163, 168, 210, 225).

Foto: Messe Leipzig / Tom Schulze

Aktuelle Infor­ma­tio­nen zur Messe gibt es unter www.modell-hobby-spiel.de sowie auf www.facebook.de/modell-hobby-spiel.

Der EISENBAHN-KURIER ist natür­lich eben­falls auf der Messe vertreten und präsen­tiert in seinem Jubiläum­s­jahr am Stand L 01 in Halle 3 zahlre­iche Neuer­schei­n­un­gen, Jubiläumss­chnäp­pchen und sein umfan­gre­iches Ver­lagspro­gramm.

Eine Über­raschung gab es gestern am EK-Stand, als Frau Schmeier von der Messe Leipzig dem EK-Team eine Geburt­stagstorte zum 50jährigen Jubiläum über­re­ichte. Wir freuen uns über diese nette Geste und bedanken uns recht her­zlich!

Quelle: Messe Leipzig, EK