Par­al­lel zum größten Mod­ernisierung­spro­gramm der Infra­struk­tur in der Geschichte der Deutschen Bahn mod­ernisiert die DB Netz AG auch in großem Umfang ihren Maschi­nen– und Fahrzeug­park und investiert zwis­chen 2010 und 2021 über 600 Mil­lio­nen Euro. Wichtiger Bestandteil des Mod­ernisierung­spro­gramms ist die mod­u­lare Fahrzeug­plat­tform der Firma Plasser&Theurer – das soge­nan­nte Mul­ti­funk­tionale Instand­hal­tungs­fahrzeug für die Schienen­in­fra­struk­tur (MISS). Damit kön­nen unter­schiedliche Anforderun­gen, wie beispiel­sweise Tun­nelin­spek­tion und Gleis­ar­beiten, auf einem Fahrzeug­grund­konzept umge­setzt wer­den. Auf „MISS“ wer­den ins­ge­samt 45 Fahrzeuge im Wert von 138 Mil­lio­nen Euro bis 2020 real­isiert. Mit der Mod­ernisierung des Maschi­nen– und Fahrzeug­parks unter­stützt die DB Netz AG die Bemühun­gen der DB AG zur Erhöhung von Qual­ität und Ver­füg­barkeit im Schienen­verkehr in Deutsch­land.



Im Rah­men der Inno­Trans in Berlin über­gab Johannes Max-Theurer, Geschäfts­führer von Plasser&Theurer, ein neues Tun­nelin­spek­tions­fahrzeug an Dr. Roland Bosch, Pro­duk­tionsvor­stand DB Netz AG. Dieser sagte bei dem Ter­min: „Im Rah­men des laufenden Mod­ernisierung­spro­gramms unseres Maschi­nen– und Fahrzeug­parks gehen wir mit dem Gle­ichteileprinzip und dem Mod­u­larkonzept mit unseren Liefer­an­ten in part­ner­schaftlicher Zusam­me­nar­beit neue Wege. Vor zwei Jahren haben wir an dieser Stelle den ersten Messzug auf Basis der mod­u­laren Serien­plat­tform „MISS“ Plasser&Theurer über­nom­men. Heute erhal­ten wir mit dem Tun­nelin­spek­tions­fahrzeug ein ide­ales Werkzeug zur regelmäßi­gen Kon­trolle unserer 700 Tun­nel in Deutsch­land. Damit investieren wir weiter in die Sicher­heit und Ver­füg­barkeit der Strecken und Anla­gen der DB Netz AG.“

Die ersten drei MISS-Messzüge wur­den in 2014 geliefert und befinden sich seit­dem im sta­bilen Regel­be­trieb. Die Aus­liefer­un­gen der weit­eren elf MISS Inspek­tions– und Instand­hal­tungs­fahrzeuge laufen seit Juli 2016 und sind bis Novem­ber 2017 geplant. Das erste MISS-Tunnelinspektionsfahrzeug (MISS-TIF) befindet sich derzeit bere­its im Probe­be­trieb.

Mit den „MISS-TIF“ wer­den die Alt-Baureihen BR 705 und BR 709 aus den 90er Jahren ersetzt. Wesentliche tech­nis­che Merk­male sind eine Höch­st­geschwindigkeit von 140 Stun­denkilo­me­tern bei einem Fahrzeuggewicht von 78 Ton­nen, mod­ern­ste Fahrzeug­di­ag­nose, Motoren– und Abgastech­nik sowie die Vor­rüs­tung für ETCS.

