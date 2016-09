Musikalis­che Eröff­nung: Olaf Scholz (4. von rechts) lauscht den Stre­ichin­stru­menten. Fotos: Frank Zarges

In 180.000 Arbeitsstun­den haben weit mehr als 50 Mod­ell­bauer den bisher detail­re­ich­sten Abschnitt des Wun­der­lan­des geformt. Mehr als 4.000.000 Euro wird der 190 qm große Abschnitt am Ende wahrschein­lich kosten. Zu ent­decken gibt es 30.000 liebevoll in Szene geset­zte Fig­uren, über 500 handge­fer­tigte Kirchen, Häuser und Brücken, mehr als 100 Züge, aber vor allem Mod­ell­bau in einer völlig neuen Präzisionsstufe.

Fred­erik Braun begrüßt die Ehrengäste und die Vertreter der Presse.

„Wenn man an Ital­ien denkt, schießen einem ganz viele Bilder in den Kopf. Rom, Pisa, Flo­renz, Venedig, Posi­tano, Rim­ini, Toskana, Amalfi, Sizilien oder Südtirol auf nur 190 qm darzustellen ist quasi unmöglich. Daher hat die Pla­nung unseres Fantasie-Italiens allein mehr als ein Jahr gedauert“, erklärt Fred­erik Braun. Der neue Italien-Abschnitt umfasst Rom, die Toskana, das Cinque Terre, Südtirol, die Amalfiküste und Pom– peji mit Vesuv. Venedig wird als sep­a­rater Abschnitt ca. ein Jahr später fol­gen. Eine beson­dere Her­aus­for– derung stell­ten die welt­bekan­nten Gebäude dar. Der Peters­dom mit angren­zen­den Kolon­naden besteht beispiel­sweise aus 22.000 Einzel­teilen und hat 23 Monate Bau– und Kon­struk­tion­szeit ver­schlun­gen.

Fred­erik Braun und Olaf Scholz legen den berühmten Hebel um und eröff­nen damit offiziell den Italien-Abschnitt.

„Was unsere Mod­ell­bauer mit Ital­ien in den let­zten vier Jahr erschaf­fen haben, ist der blanke Wahnsinn. Sie haben Mod­ell­bau in Sachen Präzision und Detail­liebe auf ein neues Level gehoben. Jede noch so kleine Dor­fkapelle ist einem Orig­i­nal nachemp­fun­den und in mühevoller Han­dar­beit ent­standen. Auf fast jedem Quadrat­meter kann man ein kleines Meis­ter­w­erk bewun­dern. Wir mussten die Eröffnung ein paar Mal nach hin­ten schieben und es ist auch teurer gewor­den, als wir geplant hat­ten, aber für dieses Werk war es jede Minute und jeder Euro wert“, schwärmt Ger­rit Braun.

Fred­erik Braun erk­lärt Olaf Scholz die vie­len Details im neuen Italien-Bauwerk.

Der Italien-Abschnitt ist gestern von Ham­burgs Bürgermeister Olaf Scholz und dem Gesandten der Repub­lik Ital­ien, Alessan­dro Gau­di­ano, feier­lich eröffnet wor­den. Ab heute gibt es dann für Jed­er­mann ein biss­chen Ital­ien direkt an der Elbe zu erleben.

Olaf Scholz ist beein­druckt von den vie­len Details der Gebäude.

Ein spek­takuläres Video des neuen Meis­ter­w­erks ist unter diesem Link zu finden.

Im Jan­uar 2017 erscheint beim EK das neunte Modellbahn-Kurier Spe­cial zum Miniatur Wun­der­land, das in dieser Aus­gabe in gewohnt guter Qual­ität über den Italien-Abschnitt berichten wird. Lassen Sie sich noch heute vormerken und lesen Sie im Jan­uar alles über das spek­takuläre „neue“ Ital­ien in der Hans­es­tadt Ham­burg. Nähere Infor­ma­tio­nen gibt es hier oder durch einen Klick auf den Titel.