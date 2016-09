„Mauer-Durchbruch“ in Wernigerode: Der geschmückte Jubiläums-Sonderzug mit vie­len Ehrengästen an Bord durch­fuhr im Westerntor-Bahnhof eine sym­bol­is­che Mauer. Foto: HSB / Dirk Bahnsen



Die Wieder­auf­nahme des Zugverkehrs zum Brocken vor 25 Jahren hat die Harzer Schmal­spur­bah­nen GmbH (HSB) am 17.9.2016 mit einem großen Fest in Wernigerode, zwei Jubiläums-Sonderzügen sowie einem sym­bol­is­chen Fahrpreis zum höch­sten Harzberg gewürdigt.

Mit zwei Son­derzü­gen ging es mor­gens voN Wernigerode hin­auf zum Brocken. Foto: HSB / Heide Baumgärt­ner

Unbeein­druckt vom reg­ner­ischen Wet­ter ließen es sich viele Ein­heimis­che und Gäste nicht nehmen, gemein­sam mit dem Unternehmen den Höhep­unkt des laufenden Jubiläum­s­jahres „25 Jahre Voll­dampf in Frei­heit“ zu feiern. Der offiziellen Feier­stunde auf dem Brocken wohn­ten auch Thürin­gens Min­is­ter­präsi­dent Bodo Ramelow und Sachsen-Anhalts Verkehrsmin­is­ter Thomas Webel bei.

An his­torischer Stelle: Im Bahn­hof Schierke zeigten die Ehrengäste des Jubiläums-Sonderzuges wie Thürin­gens Min­is­ter­präsi­dent Bodo Ramelow (3. von links) und Sachsen-Anhalts Verkehrsmin­is­ter Thomas Webel (4. von links) ein Foto vom 15. Sep­tem­ber 1991. Foto: HSB / Olaf Haen­sch

Es gibt Jubiläen, die sind einzi­gar­tig und kom­men so schnell auch nicht wieder. Genau vor einem Viertel­jahrhun­dert, am 15. Sep­tem­ber 1991, fuhren nach über dreißig Jahren wieder Per­so­nen­züge auf den Brocken. Als „Sehn­suchts­berg“ war dieser drei Jahrzehnte auf­grund der innerdeutschen Grenzziehung für alle Men­schen in Ost und West unerr­e­ich­bar. Ein his­torischer Meilen­stein in der Geschichte des Harzes und seiner Schmal­spur­bah­nen, den die HSB am heuti­gen Tag gebührend gefeiert hat. So säumten trotz des strö­menden Regens viele Besucher das bunte Fest­gelände am Wernigeröder Westerntor-Bahnhof und dem benach­barten Ochsen­te­ichgelände, das mit vie­len Attrak­tio­nen wie der dampfenden Kindereisen­bahn ins­beson­dere die kleinen Fest­gäste in seinen Bann zog.

Mit dem Jubiläum­szug den Berg hin­auf. Foto: HSB / Dirk Bahnsen

Auch die Führun­gen durch Fahrzeug­w­erk­statt der HSB sowie Pen­delfahrten mit einem 83 Jahre Trieb­wa­gen wur­den rege genutzt. Auf der Fes­t­bühne wurde ein umfan­gre­iches Musikpro­gramm geboten. Darüber hin­aus liefer­ten sich hier in der Final­runde des Quiz-Wettbewerbs „Wer wird Harz-Experte?“ die zehn besten Kan­di­daten ein span­nen­des Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Beant­wor­tung knif­fliger Fra­gen rund ums nördlich­ste Mit­tel­ge­birge Deutsch­lands. Bere­its seit Juni suchte der Harzer Touris­musver­band e. V. (HTV) einen Cham­pion, heute wurde schließlich Sieglinde Müller aus Thale als bester Harzken­ner gekürt.

Das Wet­ter zeigte sich am Jubiläum­stag nicht von der besten Seite. Foto: HSB / Dirk Bahnsen

„25 Jahre Voll­dampf in Frei­heit“, so lautet das Motto des laufenden Jubiläum­s­jahres der HSB. Und so staunten die begeis­terten Fes­t­be­sucher gegen Mit­tag nicht schlecht, als hierzu passend der erste von zwei Jubiläums-Sonderzügen zum Brocken im Westerntor-Bahnhof eine sym­bol­is­che „Mauer“ durch­brach. Mit „The Wall“ begleit­eten der Chor des Wernigeröder Stadtfeld-Gymnasiums und die Band „Rock Dev­ilz“ gemein­sam die sym­bol­trächtige Durch­fahrt des Zuges. An Bord der bis zum let­zten Platz mit Ehrengästen beset­zten Son­der­fahrt befan­den sich auch Thürin­gens Min­is­ter­präsi­dent Bodo Ramelow, Sachsen-Anhalts Verkehrsmin­is­ter Thomas Webel sowie aus dem HSB-Aufsichtsrat der stel­lvertre­tende Vor­sitzende Matthias Jen­dricke und der Ehren­vor­sitzende Dr. Michael Ermrich. Ihr Reiseziel war der Goethe­saal in der Brock­en­her­berge, wo mit einer offiziellen Feier­stunde an die Wieder­auf­nahme des Zugverkehrs vor genau 25 Jahren erin­nert wurde. Mit von der Par­tie waren hier­bei auch zahlre­iche Zeitzeu­gen sowie ein ganz beson­deres Geburt­stagskind: Natalie Seifert aus Urbach (bei Nord­hausen) erblickte genau an diesem his­torischen Tag vor 25 Jahren das Licht der Welt. Zeit­gle­ich und unter dem Jubel Zehn­tausender fuhren damals die ersten Züge wieder zum höch­sten Harzgipfel. Abgerun­det wurde die besinnliche Feier­stunde in Nord­deutsch­lands höch­st­gele­ge­nen Fest­saal mit einem Konz­ert der Gruppe „Karus­sell“. Für die leg­endäre For­ma­tion aus DDR-Zeiten bedeutete der Auftritt auf dem Brocken eine lang ersehnte Pre­miere in der nun­mehr 40-jährigen Bandgeschichte.

Einen Ansturm erlebte am heuti­gen Tag aber auch die Brock­en­bahn selbst. Für einen sym­bol­is­chen Son­der­preis von nur 25,00 Euro kon­nten die Fahrgäste von allen Sta­tio­nen im 140,4km lan­gen Strecken­netz zum Gipfel und zurück fahren und machten davon auch rege Gebrauch. Mit­tels Live-Übertragung ver­fol­gten sie, genau wie die Teil­nehmer der zweiten Jubiläums-Sonderfahrt auf den Brocken, auf eigens ange­brachten Bild­schir­men die Feier­stunde im Goethe­saal mit.

Mit der Wieder­auf­nahme des Zugverkehrs zum Brocken wur­den auch die Weichen für die Grün­dung der HSB im Novem­ber 1991 gestellt. Noch im Herbst dieses Jahres wird das kom­mu­nale Bah­nun­ternehmen daher ein

Buch her­aus­geben, das auf die Zeit von der poli­tis­chen Wende im Jahre 1989 bis in die heuti­gen Tage mit vie­len bis­lang unveröf­fentlichten Bildern zurück­blicken wird.

