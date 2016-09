Fotos: Dierk Lawrenz



Stadler präsentierte heute im Bei­sein des CEO der Schweiz­erischen Bun­des­bah­nen (SBB), Andreas Meyer, sowie Peter Spuh­ler, Group CEO und Eigentümer von Stadler, den neuen Eurocity-Zug, der ab Ende 2019 durch den Gotthard-Basistunnel fahren wird und Basel/Zürich mit Mai­land verbindet. Mit dem EC250 hat Stadler auf Basis des erfol­gre­ichen FLIRT für die SBB einen Hochgeschwindigkeit­szug entwick­elt. Die Erst­bestel­lung umfasst 29 elfteilige Züge mit einer Option für 92 weit­ere Fahrzeuge. Der erste Hochgeschwindigkeit­szug von Stadler ist der Höhepunkt an der diesjährigen Inno­Trans und zeigt fass­bar die Inno­va­tion­skraft des Unternehmens.

Im Okto­ber 2014 haben die SBB bei Stadler 29 elek­trische Hochgeschwindigkeitszüge (EMU) bestellt, um damit ab Ende 2019 via Got­thard­ba­sis­tun­nel Basel/Zürich mit Mai­land zu verbinden und später Frank­furt mit Mai­land. Nur knapp zwei Jahre nach Ver­trag­sun­terze­ich­nung präsentiert Stadler heute den von den SBB auf den Namen “Giruno” getauften Zug an der Inno­Trans in Form eines fünfteiligen Kurz­zuges. Bewährte Tech­nolo­gien auf Basis des Erfol­gspro­dukts FLIRT wer­den mit den betrieblichen Anforderun­gen des neuen Got­thard­ba­sis­tun­nels kom­biniert. Stufen­freies Ein­treten sowohl von Bahn­steigen mit 55 cm als auch mit 76 cm Höhe, die druck­dichte Ausführung der Wagenkas­ten und fortschrit­tliche ther­mis­che und akustis­che Iso­la­tion set­zen einen neuen Stan­dard für Bah­n­reisen im Fer­n­verkehr.

Der EC250 ist mit beson­derem Fokus auf Kom­fort und Kun­den­fre­undlichkeit entwick­elt wor­den, ins­beson­dere für Fam­i­lien, Senioren und Per­so­nen mit eingeschränkter Mobilität. Der Nieder­flure­in­stieg, für einen serienmässigen Hochgeschwindigkeit­striebzug ein Novum, macht für Fahrgäste das Ein­steigen zum Ein­treten. Im Innen­raum erwartet Pas­sagiere ein geräumiges und hell gestal­tetes Interieur mit einem mod­er­nen Beleuch­tungskonzept. Damit auch auf lan­gen Tun­nel­strecken keine Langeweile aufkommt, fährt der EC250 mit weit­eren Kom­fort­merk­malen auf: Er verfügt über 4G-/3G– Mobilfunkverstärker , Steck­dosen an allen Sitzplätzen, grosse Gepäckablagen und geschlechter­ge­tren­nte sowie behin­derten­gerechte Toi­let­ten. Die Züge bieten auf 202 Metern Länge 405 Fahrgästen Sitzplätze, davon sind 117 in der 1. Klasse und 288 in der 2. Klasse. Mul­ti­funk­tion­s­abteile– und ein Fahrrad­abteil ergänzen das Platzange­bot sin­nvoll.

Der EC250 wird nach TSI-Highspeed zer­ti­fiziert und soll alle Anforderun­gen an die Kol­li­sion­ssicher­heit nach DIN EN15227 erfüllen. Vor der Inbe­trieb­nahme wird der Hochgeschwindigkeit­szug im Klima-Wind-Kanal in Wien getestet. Die max­i­male Geschwindigkeit beträgt, wie der Name ver­spricht, 250 km/h. Die erforder­liche Leis­tung wird über vier motorisierte Drehgestelle auf die Schiene gebracht, wobei beide Achsen der Motor­drehgestelle angetrieben sind. Die max­i­male Leis­tung am Rad beträgt 6000 kW. Auf dem Dach sind vier Stromab­nehmer mon­tiert. Die Züge können bei Bedarf in Dop­pel­trak­tion geführt wer­den. Der EC250 wird neben der Schweiz auch für Deutsch­land, Österreich und Ital­ien die Zulas­sung erhal­ten.

Quelle: Stadler Rail