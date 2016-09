Alle Fotos: Dierk Lawrenz



Sie sind fest einge­plant im Kalen­der kleiner und großer Eisen­bah­n­fans: die Pub­likum­stage der Inno­Trans. Die Verkehrstech­nikmesse lädt am 24. und 25. Sep­tem­ber bahn­begeis­terte Besucher auf das Frei– und Gleis­gelände der Messe Berlin. Im Mit­telpunkt des Fam­i­lien­festes ste­hen geballte Bah­n­power, stim­mungsvolle Blas­musik, Leck­eres für den Magen und viele Mit­machak­tio­nen für Kinder, Jugendliche und Erwach­sene.

Der Trieb­wa­gen 707 006 liefert Siemens an South­west Trains in Eng­land.

Die „Mes­selok“ in diesem Jahr ist die 298 336–9, die alle Ausstel­lungs­fahrzeuge an ihren Platz rang­iert hat.

Züge von Alstom, Siemens und Co.

„Zukunft zum Anfassen“ lautet das Motto am Woch­enende. 123 Schienen­fahrzeuge laden auf dem Frei– und Gleis­gelände des Berliner Messegelän­des zum Bestaunen ein. Ob neueste Wag­gons, Loks, Straßen­bah­nen, Züge oder Schienen-Spezialfahrzeuge: Auf 3.500 Metern Gleis ste­hen sie Puffer an Puffer. Mit dabei sind: ein Region­alzug mit Brennstoffzellen-Antrieb von Alstom, die Unter­grund­bahn „Metro Riad“ von Siemens, die Straßen­bahn „ForCity Plus“ von Škoda Trans­porta­tion sowie ein elek­trischer Hochgeschwindigkeit­striebzug von Stadler Rail und viele weit­ere. Wer noch mehr wis­sen möchte, kann sich im Inter­net die Fahrzeugliste herun­ter­laden:

Die Firma LOCO­MORE zeigt einen Reisezug­wa­gen in Berlin.

Abseits der Gleise: Spiel, Spaß und Mit­machak­tio­nen

Neben brand­neuer Schienen­tech­nik kön­nen sich Fam­i­lien abseits der Gleise auf jede Menge Mit­machak­tio­nen und Wis­senswertes rund um das Thema Bahn freuen. Kinder kön­nen sich pro­fes­sionell schminken lassen oder sich auf mehreren Hüpf­bur­gen und der Super-Rutsche „Fun­Slide“ richtig aus­to­ben. Für magis­che und lustige Momente sor­gen Clowns, Zauberer und Stelzen­män­ner. Eine bekan­nte alte Dame ist auch wieder mit dabei: die Dampflok Emma. Sie kutsch­iert die kleinen Eisen­bah­n­fans im Führerhaus über die Gleise.

Deutsche Bahn mit umfan­gre­ichem Pro­gramm

Voss­loh präsen­tiert in Berlin eine G6– und eine DE 18-Diesellokomotive.

Die Deutsche Bahn wartet an bei­den Tagen mit Talkrun­den zu regionalen Bah­n­the­men, Aus­bil­dungs­berufen, Baupro­jek­ten und Umweltschutz auf. Am Pub­likumsson­ntag ver­anstal­tet sie den „Tag des Eisen­bah­n­ers“. Hier beant­worten unter anderem der Berliner Verkehrsse­n­a­tor Andreas Geisel und der Konz­ern­bevollmächtigte der Deutschen Bahn für Berlin, Alexan­der Kacz­marek, Fra­gen der Besucher. Für Kinder gibt es Musik, Gewinn­spiele sowie die mit 120 Quadrat­metern größte bege­hbare Spielzeugeisen­bahn des Lan­des.

Die Firma Wiener Lin­ien erhält von der Firma Schalke eine Akku­loko­mo­tive. Ähn­liche Fahrzeuge sind auch bei der Ham­burger Hochbahn auf dem Netz der U-Bahn unter­wegs.

Öff­nungszeiten und Tick­ets

An den Pub­likum­sta­gen am Sam­stag, den 24. Sep­tem­ber, und Son­ntag, den 25. Sep­tem­ber, ist das Frei– und Gleis­gelände der Messe Berlin von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für Erwach­sene beträgt der Ein­tritt 3,00 Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Ein­tritt. Tick­ets sind direkt vor Ort am Ein­gang Messe Süd zu erwer­ben. Der Ein­gang befindet sich an der Jaf­fés­traße, gle­ich neben dem S-Bahnhof Messe Süd. Außer­dem verkehrt alle zehn Minuten ein kosten­freier Bus-Shuttle vom Park­platz Olymp­is­cher Platz zum Messeein­gang Süd und zurück. Weit­ere Infor­ma­tio­nen sind zu finden unter www.innotrans.de/publikumstage.

Quelle: Inno­Trans