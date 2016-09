Lok „Emma“ ist der heim­liche Star der Inno­Trans.



Die zweiach­sige Dampflok „Emma“ wurde 1925 bei Hanomag als kleine Rang­ier­lok für den Ein­satz in Indus­trie­un­ternehmen gebaut und kam nach ihrer Abliefer­ung zur Zuck­er­fab­rik Rethen. Sie wurde dort als Lok 2 bis Ende der sechziger Jahre in der Rübenkam­pagne beim Ver­schub von Güter­wa­gen ver­wen­det und dann abgestellt. Anfang der 1970er Jahre erwarb sie ein Pri­vat­mann in Schleswig-Holstein und stellte die Mas­chine in seinem Garten auf. 2008 stand die Loko­mo­tive zum Verkauf und der Gleis­bau­un­ternehmer Her­mann Wiebe erwarb sie mit dem Ziel der betrieb­s­fähi­gen Aufar­beitung. Diese nahm dann ca. 2 Jahre in Anspruch und seit 2010 steht das Fahrzeug dem His­torischen Lokschup­pen Wit­ten­berge der Dampflok­fre­unde Salzwedel für Führer­standsmit­fahrten zur Ver­fü­gung. Auf­grund ihrer leichten und über­sichtlichen Aus­führung lässt sie sich noch rel­a­tiv leicht auch auf der Straße trans­portieren. Sie wurde daher schon mehrmals und auch in diesem Jahr zur „Inno­trans“ nach Berlin gebracht, wo sie als Wer­be­träger für die Firma Wiebe sich einer großen Aufmerk­samkeit erfreut.