1020 041–8 mit dem Con­tain­erzug 95337 von Wal­ter­shof nach Leipzig ist hier bei der Durch­fahrt in Hamburg-Harburg zu sehen. Alle Fotos: Bär­bel Rasch



Im August 1866 eröffnete die Berlin-Hamburger-Eisenbahn-Gesellschaft die Hafen­bahn in Ham­burg. Sie ver­band den Sand­torkai, wo damals die Schiffe aus Übersee anlegten, mit dem Berliner Bahn­hof. In den 150 Jahren hat sich die Hafen­bahn von einem ein­fachen Anschlussgleis am Sand­torkai zu einem kom­plexen Sys­tem aus Rang­ier­bahn­höfen entwick­elt, das in Europa heute eine Spitzen­stel­lung ein­nimmt: Ham­burg ist Europas größter Eisen­bahn­hafen und darauf sind wir stolz“, so Jens Meier, Vor­sitzen­der der Geschäfts­führung bei der Ham­burg Port Author­ity HPA. Täglich verkehren rund 200 Güterzüge mit ins­ge­samt über 5.000 Wag­gons auf den Gleisen der Hafen­bahn. Das Hafen­bahn­netz umfasst mehr als 300 km Gleise mit 800 Weichen, 150 km davon elek­tri­fiziert.

Der PRESS-Sonderzug erre­icht den Hafen­bahn­hof Hohe Schaar.

Seit der Grün­dung der HPA 2005 ist die Hafen­bahn ein wichtiger Unternehmens­bere­ich mit derzeit 170 Mitar­bei­t­erin­nen und Mitar­beit­ern. Im Novem­ber 2012 begrüßte die Hafen­bahn mit „Freight­liner“ das hun­dert­ste Eisen­bah­n­verkehrsun­ternehmen (EVU) im Ham­burger Hafen, mit­tler­weile nutzen über 120 EVU die Gleis­in­fra­struk­tur. „Wir sind bestrebt, unsere Posi­tion als Inno­va­tion­streiber kon­tinuier­lich auszubauen“, sagt Har­ald Kreft, Leiter des Unternehmens­bere­ichs Hafen­bahn. „Wichtig ist dabei auch, über den eige­nen Teller­rand hin­auszuschauen, denn die Hafen­bahn ist das Bindeglied zwis­chen den Umschlagter­mi­nals der Con­tain­er­schiffe und dem europäis­chen Schienen­netz.“ In den ver­gan­genen Jahren verze­ich­nete die Hafen­bahn Jahr für Jahr Steigerungsraten. 2015 wur­den 45,8 Ton­nen Güter auf den Gleisen der Hafen­bahn bewegt, eine Steigerung von 3,1 Prozent im Ver­gle­ich zum Vor­jahr.

Der Star des Hafen­bah­n­ju­biläums war die 86 333.

Vom 16. bis 18. Sep­tem­ber 2016 wurde in Ham­burg das Jubiläum „150 Jahre Eisen­bahn im Hafen Ham­burg“ gefeiert. Die Metrans Rail Deutsch­land GmbH hatte in Zusam­me­nar­beit mit der Press­nitz­tal­bahn, dem DEV, der Stiftung Ham­burg Mar­itim und weit­eren Unter­stützern Rang­ier­ar­beiten und Fotogüterzüge im gesamten Hafenge­biet arrang­iert, am Son­ntag fol­gte eine Rund­fahrt mit einem Per­so­nen­zug durch den Hafen.

86 333 rang­iert einen Con­tain­erzug im Bahn­hof Drade­nau.

86 333 ver­läßt mit einem Con­tain­erzug den Bahn­hof Drade­nau.

86 333 auf dem Weg zum Bahn­hof Müh­len­werder.…

…wo sie einen Con­tain­erzug vom Bur­chard­kai in Emp­fang genom­men hat und nun zum Rang­ier­bahn­hof Drade­nau zurück­kehrt.

V 36 005 vom DEV über­quert mit einem Wagen­zug von Ham­burg Mar­itim den Ved­deler Damm.

Am Son­ntag war 86 333 mit dem Per­so­nen­zug im Hafen unter­wegs, begleitet von einer Metrans-V 90.