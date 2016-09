Siemens zeigt auf der Messe den Velaro für die Türkei (rechts im Bild). Für die pol­nis­che PKP Inter­City war der neue Trieb­wa­gen 94 51 2150 245–0 PL-PKPIC zu sehen.



Mit der Inno­Trans 2016 startet heute die größte Inno­Trans aller Zeiten. Neue Best­werte markieren die elfte Aus­gabe: 2.950 Aussteller aus 60 Län­dern füllen mit ihrem umfassenden Pro­dukt– und Service-Portfolio das Berliner Messegelände bis auf den let­zten Quadrat­meter aus. 200 Fir­men davon präsen­tieren sich auf der Weltleitmesse zum ersten Mal. Die Inter­na­tion­al­ität der Aussteller erre­icht mit 62 Prozent ein neues Höch­st­niveau. Mit Beteili­gun­gen aus Ägypten, Arme­nien, Aser­baid­schan, Hongkong, Thai­land und Viet­nam heißt die Inno­Trans erst­mals Aussteller aus sechs weit­eren Natio­nen willkom­men.

Stadler zeigt den EC250 „Giruno“ (93 85 1501 002–4), der ab 2017 von den schweiz­erischen Bun­des­bah­nen (SBB) in Betrieb genom­men und ab 2019 durch den Anfang Juni eröffneten Gotthard-Basistunnel fahren wird.

Mit 140 Welt­premieren unter­stre­icht die Inno­Trans ein­mal mehr ihre Posi­tion als Inno­va­tion­streiber und führende Mar­ket­ing­plat­tform der glob­alen Bah­nin­dus­trie. Auf dem Frei– und Gleis­gelände zeigen inter­na­tionale Her­steller 123 der neuesten Fahrzeuge. Mehr als 130.000 Fachbe­sucher aus allen Kon­ti­nen­ten wer­den an den vier Mes­se­ta­gen erwartet.

Alle Aussteller­an­fra­gen bedi­ent

Skoda hat die 91 80 6102 003–1 D-DB für DB Regio mit nach Berlin gebracht. Die Loko­mo­tiven dieser Bau­reihe sollen mit Dop­pel­stock­zü­gen zwis­chen Nürn­berg und München einge­setzt wer­den.

„Die Inno­Trans 2016 ist die bis­lang größte Inno­Trans aller Zeiten. Damit sind die Gren­zen des beste­hen­den Messegelän­des endgültig erre­icht“, so Dr. Chris­t­ian Göke, Vor­sitzen­der der Geschäfts­führung der Messe Berlin GmbH. „Noch vor gut einem Jahr ver­buchte die Messe eine Warteliste mit einem Über­hang von 6.000 Net­to­quadrat­metern. Dank einer Opti­mierung der Gelände– und Hal­len­nutzung ist es uns gelun­gen, alle Aussteller­an­fra­gen bedi­enen zu kön­nen. Darüber freue ich mich sehr.“

„Die Inno­Trans ist seit Langem schon die inter­na­tionale Leitmesse der Schienen­verkehrstech­nik und –infra­struk­tur. Auch als glob­ale Mar­ket­ing­plat­tform für die gesamte Mobil­itäts­branche hat sich die Messe fest etabliert. Dies verdeut­licht auch das Thema der diesjähri­gen Eröff­nungsver­anstal­tung: „Mobil­ity 4.0“, so Matthias Steck­mann, Direk­tor der Messe Berlin GmbH im Geschäfts­bere­ich Mobil­ity und Ser­vices.

Siemens hat den bre­it­spuri­gen Vec­tron 91 10 3103 305–1 FIN-VR auf nor­mal­spuri­gen Fahrw­erken zur Messe gebracht. Daneben ist die nor­mal­spurige Aus­führung 91 80 6193 844–8 D-SIEAG zu sehen. Marken­ze­ichen Inter­na­tion­al­ität

Eines der Marken­ze­ichen der Inno­Trans bleibt weit­er­hin die hohe Inter­na­tion­al­ität sowohl auf Aussteller– als auch auf Fachbe­such­er­seite. Mit 62 Prozent verze­ich­net die Messe bei der Inter­na­tion­al­ität der Aussteller einen neuen Höchst­wert. Die Net­toausstel­lungs­fläche der Inno­Trans 2016 ist gegenüber 2014 um acht Prozent auf 112.000 Quadrat­meter gewach­sen.

Unternehmen aus ins­ge­samt 60 Län­dern präsen­tieren ihre Pro­dukte der Weltöf­fentlichkeit. 36 der weltweit wichtig­sten Indus­trie– und Fachver­bände aus 21 Län­dern sind als Aussteller vertreten. Zwei Drit­tel kom­men aus dem Aus­land, unter anderem aus Europa, Asien und den USA.

Die NEB setzt bere­its LINK-Triebwagen des pol­nis­chen Her­stellers PESA ein. In Berlin wird der 632 024/524 gezeigt.

Der Anteil an Ausstellern, die nicht aus Europa kom­men, stieg erneut an und liegt für die diesjährige Messe bei 22 Prozent. Asien und Aus­tralien verze­ich­nen hier die größten Zuwächse. Dabei stechen China sowie Aus­tralien mit einem Aussteller­plus von jew­eils 77 Prozent im Ver­gle­ich zu 2014 her­vor. Die Mehrheit der InnoTrans-Aussteller stellen Unternehmen aus den europäis­chen Schw­er­punk­t­märk­ten. Hier rang­ieren Deutsch­land, Ital­ien und Frankre­ich auf den ersten Plätzen.

Die Firma Freight­liner hat bei der NEWAG in Polen Loko­mo­tiven der Bauart DRAGON bestellt. In Berlin ist die 91 51 3170 001–4 PL-NEWAG zu sehen.

Der Gemein­schafts­stand von Japan belegt erneut eine ganze Messe­halle. Ihren Ein­stand auf dem InnoTrans-Parkett geben Gemein­schaftsstände von Bel­gien, Tune­sien und Por­tu­gal sowie vom Bun­des­land Hes­sen. Wirtschafts­del­e­ga­tio­nen aus 20 Län­dern wie Indien, Ital­ien, Japan und Marokko sowie den USA, Tai­wan und den Vere­inigten Ara­bis­chen Emi­raten reisen für die Inno­Trans 2016 nach Berlin.

Neu auf der Inno­Trans: Bus Dis­play, Con­fer­ence Cor­ner, CUBE

Pre­miere auf der Inno­Trans feiert das Bus Dis­play im Som­mer­garten. Das inno­v­a­tive Konzept präsen­tiert eine eigene Ausstel­lungs­fläche für Busse. Hier kön­nen inter­na­tionale Bush­er­steller ihre Fahrzeuge vorstellen und auf einer 500 Meter lan­gen Strecke live vor­führen. Das Seg­ment Pub­lic Trans­port wird durch diese neue Ausstel­lungs­fläche abgerun­det.

Die Inno­Trans gibt in diesem Jahr erst­ma­lig Raum für ein neues Kon­feren­z­for­mat – die so genan­nte ‚Con­fer­ence Cor­ner‘. Sie bietet ins­beson­dere Ver­bän­den und Verkehrsun­ternehmen die Möglichkeit, ab dem let­zten Fachbe­suchertag der Messe Vor­tragsver­anstal­tun­gen in Eigen­regie durchzuführen. Die MAGLEV 2016 Kon­ferenz zum Thema Mag­netschwe­betech­nolo­gien startet in diesem Rah­men am 23. Sep­tem­ber und endet am 26. Sep­tem­ber.

Eine neue Bau­reihe aus dem Hause Alstom: Der 95 80 0654 101–3 D-ALHB ver­fügt über einen Wasser­stof­fantrieb.

Zwei Aussteller präsen­tieren sich den Fachbe­such­ern erst­ma­lig mit dreistöck­i­gen Stan­dauftrit­ten. Erst­mals wird auch ein Pitch­ing Event des Pro­gramms CUBE ver­anstal­tet. CUBE bringt Branchen-Startups mit Inno­va­tion­s­man­agern und Entschei­dungsträgern aus der Indus­trie zusam­men.

Future Mobil­ity Park, TCCS, Career & Edu­ca­tion Hall

Der Future Mobil­ity Park ist auf der Inno­Trans die Plat­tform für zukun­ftsweisende Verkehrsvi­sio­nen. Im Über­gang von Halle 20 zu Halle 21 stellen kreative Entwick­ler und Unternehmen aus Län­dern wie Ital­ien, Deutsch­land, der Schweiz, Weißrus­s­land und den USA ihre futur­is­tis­chen Ideen vor.

Das Thema Travel Cater­ing & Com­fort Ser­vices liegt schwer im Trend. Das zeigt auch die pos­i­tive Entwick­lung des gle­ich­nami­gen The­men­bere­ichs auf der Messe. Die TCCS-Route führt die Messebe­sucher auf direk­tem Weg zu den Ausstellern rund um Bah­n­ca­ter­ing und Reisekom­fort.

Beruf­se­in­steiger aus dem In– und Aus­land kön­nen sich auf dem Messegelände über ihre beru­fliche Zukunft in der glob­alen Verkehrs­branche informieren. In der Career & Edu­ca­tion Hall 7.1c klären HR-Experten glob­aler Mark­t­führer und mit­tel­ständis­cher Fir­men über Ein­stiegs– und Kar­ri­erechan­cen auf. Erst­mals spon­serte die Inno­Trans in diesem Jahr in enger Zusam­me­nar­beit mit Indus­trie und Ver­bän­den zwei inter­na­tionale Stu­den­ten­wet­tbe­werbe in China und den USA.

Die DB bekommt mit der Bau­reihe 705 eine neue Gen­er­a­tion von Turmtrieb­wa­gen. In Berlin wird der 705 102 aus­gestellt.

Welt­premieren und Freigelän­deausstel­lung

140 Welt­premieren geben der Inno­va­tion­skraft der glob­alen Bah­nin­dus­trie auf der Inno­Trans ein ein­drucksvolles Gesicht. Die Pre­mieren­palette reicht von brand­neuer Tech­nik über inno­v­a­tive Ausstat­tungse­le­mente bis hin zu den neuesten Fahrzeuggen­er­a­tio­nen.

Im Mit­telpunkt des ins­ge­samt 3.500 Gleis­me­ter umfassenden Frei– und Gleis­gelän­des ste­hen in diesem Jahr 123 Exponate namhafter Branchen­her­steller aus aller Welt. Der von Alstom gezeigte Region­alzug zeich­net sich durch Brennstoffzellen-Antrieb aus. Haut­nah erleben kön­nen Fachbe­sucher auch den neuen Zug EC250 „Giruno“ von Stadler Rail sowie den Hochgeschwindigkeit­szug „Velaro Türkei“ sowie die Unter­grund­bahn „Metro Riad“ von Siemens. Die DE 18-Lokomotive von Voss­loh Loco­mo­tives erfährt auf der Inno­Trans 2016 eben­falls ihr Welt­de­büt. Auch die Deutsche Bahn ist mit einem umfan­gre­ichen Stan­dauftritt auf dem Frei– und Gleis­gelände präsent.

Eine Über­sicht der Inno­va­tio­nen und Welt­premieren auf der Inno­Trans 2016 bietet der Neuheit­en­ren­port unter www.innotrans.de/neuheiten.

Inno­Trans Con­ven­tion: Ideen­di­a­log auf Augen­höhe

Die Inno­Trans Con­ven­tion ist für Messebe­sucher und Branch­en­ex­perten der inter­na­tionale Tre­ff­punkt für einen sachkundi­gen Aus­tausch auf Augen­höhe. Die hier ange­bote­nen Podi­ums­diskus­sio­nen und Ver­anstal­tungs­for­mate bieten Raum für aktuelle und zukun­ft­srel­e­vante Mobil­ität­s­the­men. Das Pro­gramm besteht in diesem Jahr aus den Schw­er­punk­tver­anstal­tun­gen: Dia­log Forum, Rail Lead­ers‘ Sum­mit, Inter­na­tional Tun­nel Forum sowie Inter­na­tional Design Forum und DB Inno­va­tions­fo­rum.

Genaue Infor­ma­tio­nen zum fach­lichen Rah­men­pro­gramm ste­hen im Inter­net bereit unter www.innotrans.de/convention.

Eisen­bah­n­fest: Pub­likum­stage am 24. und 25. Sep­tem­ber

Von geball­ter Bah­n­power über stim­mungsvolle Blaskapelle bis hin zur leck­eren Bratwurst: Während der Pub­likum­stage am 24. und 25. Sep­tem­ber gibt es für die kleinen und großen Besucher aller­hand für Augen, Ohren und den kleinen Hunger zwis­chen­durch. Tech­nikbegeis­terte kön­nen auf dem Frei– und Gleis­gelände die Schienen­fahrzeuge der näch­sten Gen­er­a­tion bewun­dern: von den neuesten Wag­gons und Loks über Bah­nen und Züge bis hin zu Schienen-Spezialfahrzeugen ist alles dabei.

Neben High­tech auf der Schiene gibt es jede Menge Spaß und Spiel für die ganze Fam­i­lie. Kinder kom­men zum Beispiel beim Schminken oder auf mehreren Hüpf­bur­gen und einer Super-Rutsche voll auf ihre Kosten. Pub­likum­sliebling „Emma“ – eine alte Dampflok – lädt alle Kinder zu einer exk­lu­siven Mit­fahrt im Führerhaus ein. Am Pub­likumsson­ntag ver­anstal­tet die Deutsche Bahn auf dem Gelände den „Tag des Eisen­bah­n­ers“ – mit zahlre­ichen High­lights, Spie­len und Infor­ma­tio­nen.

Auch Hol­land bekommt den FLIRT 3 von Stadler. Der Zug 94 84 496 6014–1 wird in Berlin gezeigt.

Über die Inno­Trans

Die Inno­Trans ist die inter­na­tionale Leitmesse für Verkehrstech­nik, die alle zwei Jahre in Berlin stat­tfindet. 133.595 Fachbe­sucher aus 146 Län­dern informierten sich auf der jüng­sten Ver­anstal­tung bei 2.761 Ausstellern aus 55 Län­dern über die Inno­va­tio­nen der glob­alen Bah­nin­dus­trie. Zu den fünf Mess­eseg­menten der Inno­Trans zählen Rail­way Tech­nol­ogy, Rail­way Infra­struc­ture sowie Pub­lic Trans­port, Inte­ri­ors und Tun­nel Con­struc­tion. Ver­anstal­ter der Inno­Trans ist die Messe Berlin. Die elfte Inno­Trans findet vom 20. bis 23. Sep­tem­ber 2016 auf dem Berliner Messegelände statt. Mehr Infor­ma­tio­nen ste­hen online unter www.innotrans.de bereit.

Neben diesen ersten Bildern gibt es auf der Messe noch zahlre­iche weit­ere Fahrzeuge zu sehen. Wir sind in Berlin für Sie „vor Ort“ und wer­den Ihnen in den kom­menden Tagen weit­ere Neuheiten vorstellen!