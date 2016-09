ICE-Premiere in Berlin: Das EK-Filmteam (in der rechten Bild­mitte) ist dabei. Foto: F.Thürmer



Dr. Rüdi­ger Grube, Vor­standsvor­sitzen­der der Deutschen Bahn (DB), und Alexan­der Dobrindt, Bun­desmin­is­ter für Verkehr und dig­i­tale Infra­struk­tur, haben am 14.9.2016 den neuen Fer­n­verkehrszug der DB, den ICE 4, der Öffentlichkeit präsen­tiert.

Der neue ICE wird feier­lich begrüßt. Foto: Max Lautenschläger/Deutsche Bahn AG

„Der ICE 4 startet eine neue Ära: Er ist das Rück­grat unseres zukün­fti­gen Fer­n­verkehrskonzepts. Bis 2030 wer­den wir unser Fer­n­verkehrsange­bot um 25 Prozent aus­bauen und mehr Städte und Regio­nen miteinan­der verbinden. Die Zukun­fts­fähigkeit unseres Konz­erns wird mit dem neuen Flag­gschiff nach­haltig gestärkt“, erk­lärte Dr. Grube in Anwe­sen­heit von Berthold Huber, DB-Vorstand Verkehr und Trans­port, sowie Bir­git Bohle, Vor­standsvor­sitzende DB Fer­n­verkehr AG, und Dr. Roland Busch, Mit­glied des Vor­stands der

Siemens AG.

Bun­desverkehrsmin­is­ter Alexan­der Dobrindt: „Der ICE hat vor 25 Jahren ein neues Mobil­ität­szeital­ter ein­geläutet und sich zu einem echten Exportschlager entwick­elt. Mit dem ICE 4 steht nun das mod­ern­ste und kun­den­fre­undlich­ste Upgrade für den Hochgeschwindigkeitsverkehr bereit – nicht zuletzt durch freies WLAN in allen Klassen. Ich bin sicher: Der ICE 4 wird wie seine Vorgänger ein weltweites Aushängeschild für das Güte­siegel „Made in Ger­many“ sein. Die Bahn ver­stärkt damit ihre Inno­va­tions­führerschaft. Der ICE 4 ist ein wichtiger Schritt hin zur „Schiene Dig­i­tal“, einem mod­er­nen Verkehrsträger der Gigabit-Gesellschaft.“

Die 1.Klasse im ICE 4. Foto: Oliver Lang / Deutsche Bahn AG

Das Bor­drestau­rant im neuen ICE 4. Foto: Oliver Lang / Deutsche Bahn AG

Bir­git Bohle: „Der ICE 4 setzt neue Stan­dards für unsere Fahrgäste: Ergonomis­che Sitze, viel Stau­raum für Gepäck, ein ele­gan­ter Restau­rant­bere­ich sowie ein neuar­tiges Lichtkonzept sor­gen für hohen Reisekom­fort. Erst­mals kön­nen im neuen ICE kün­ftig auch Fahrräder mitgenom­men wer­den. Mit dem neu gestal­teten Fam­i­lien­bere­ich und Kleinkind­abteil machen wir das Reisen für Fam­i­lien jetzt noch entspan­nter.“

Dr. Roland Busch: „Der ICE 4 setzt neue Maßstäbe für den Zugverkehr in Deutsch­land. In ihm steckt die geballte Kraft und Energie unserer Inge­nieure: Der Zug bietet zahlre­iche tech­nis­che Inno­va­tio­nen: ein kom­plett neues Antrieb­ssys­tem, deut­lich weniger Energie­ver­brauch sowie mehr Kom­fort für die Fahrgäste. Zudem liegt das Pro­jekt im Zeit­plan, daran haben wir mit der Deutschen Bahn gemein­sam hart gear­beitet.“

Der 12-teilige ICE 4 erre­icht eine Höch­st­geschwindigkeit von 250 Kilo­me­tern pro Stunde und hat eine Gesamtlänge von 346 Metern. Er bietet ins­ge­samt 830 Sitz­plätze, davon 205 in der 1. und 625 in der 2. Klasse. Sein geringes Gewicht und sein opti­miertes aero­dy­namis­che Design reduzieren den Energie­ver­brauch pro Sitz­platz gegenüber einem ICE 1 um 22 Prozent. Sein inno­v­a­tives Antrieb­skonzept mit soge­nan­nten Pow­er­cars ermöglicht flex­i­ble Zug­bil­dun­gen.

Bau­reihe 412 auf der NIM (SFS/ABS Nürn­berg — Ingol­stadt — München) zwis­chen Denk­endorf und Stammham als Test­fahrt unter­wegs. Foto: Claus Weber / Deutsche Bahn AG

Lange Ein­führungsphase sichert Qual­ität

Der ICE 4 steht für eine neue Dimen­sion der Qual­itätssicherung: Als erster Hochgeschwindigkeit­szug in Europa durch­läuft er eine mehrmonatige Ein­führungsphase, bevor er im Dezem­ber 2017 den Regel­be­trieb aufn­immt.

Ziel ist es, den Zug unter realen Ein­satzbe­din­gun­gen auf Zuver­läs­sigkeit der Tech­nik und Sys­teme zu prüfen. Schon im Vor­feld wur­den im Rah­men des Pro­jekts über 250.000 Testk­ilo­me­ter absolviert. Während der Einführungs-phase, die in diesem Spätherbst startet, wer­den zwei ICE 4-Züge auf der Strecke Hamburg–Hannover–Nürnberg–München vere­inzelt einge­setzt.

Im Zeit­plan durch neues Zulas­sungsver­fahren

Der ICE 4 wird nach dem neuen Ver­fahren in Deutsch­land zuge­lassen, wonach tech­nis­che Nor­men für sieben Jahre fest­geschrieben wer­den. Weit­er­hin kön­nen Prüf­bescheini­gun­gen durch anerkan­nte Prüf­stellen außer­halb des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) erstellt wer­den. Das EBA prüft in diesen Fällen mit Aus­nahme von zwei Fachge­bi­eten auss­chließlich die Voll­ständigkeit der Doku­mente. Auf diese Weise kon­nte die Vielzahl der erforder­lichen Doku­mente und Nach­weise im Pro­jekt ICE 4 frühzeitig auf mehrere Prüf­di­en­stleis­ter verteilt und der vorge­se­hene Zeit­plan einge­hal­ten wer­den. DB und Siemens gehen von einer rechtzeit­i­gen Zulas­sung für die Ein­führungsphase aus. Siemens ist Gen­er­alun­ternehmer für die ICE 4-Züge und für die Zulas­sung ver­ant­wortlich. Der Zuliefer­an­teil von Bom­bardier Trans­porta­tion liegt bei etwa 30 Prozent.

Erhöhter Kun­denkom­fort

Das Infor­ma­tion­ssys­tem im neuen ICE 4, hier in der 1.Klasse. Foto: Oliver Lang / Deutsche Bahn AG

Viele neue Ausstat­tungsmerk­male sor­gen für hohen Kun­denkom­fort und entspan­ntes Reisen. Dazu gehört ein mod­ernes Fahrgastin­for­ma­tion­ssys­tem, das dem Fahrgast kün­ftig in Echtzeit Rei­sev­er­lauf und Anschlusszüge pro Bahn­hof anzeigt. Die weit­er­en­twick­elte Kli­maan­lage ist aus­gelegt für Tem­per­a­turen bis 45 Grad Cel­sius. Viel Platz und Reis­es­paß finden Fam­i­lien im neu gestal­teten Kleinkind­abteil und im Fam­i­lien­bere­ich. Der ICE 4 ver­fügt über acht Fahrrad­stellplätze und vier Roll­stuhlplätze. Zwei Hublifte ermöglichen Roll­stuhlfahrern an allen Bahn­höfen zugge­bun­dene Ein– und Ausstiege.

Das inno­v­a­tive tageszeitab­hängige Beleuch­tungskonzept schafft eine angenehme Rau­mat­mo­sphäre. Für leichte Ori­en­tierung im Zug sor­gen anschauliche Kennze­ich­nun­gen der Bere­iche und die neue Anord­nung der Platznum­mern und Reservierungsanzeigen in den Kopf­stützen. Der ICE 4 ver­fügt bere­its über die neue WLAN– und Telefonie-Technologie, mit dem die DB bis Ende des Jahres ihre gesamte ICE-Flotte aus­rüsten wird. Damit steht auch Reisenden der 2. Klasse WLAN kosten­los zur Ver­fü­gung.

Als Bau­reihe 412 ergänzt der ICE 4 den FAhrzeug­park der DB. Foto: Siemens / Deutsche Bahn AG

Aus dem im Mai 2011 geschlossenem Rah­men­ver­trag von bis zu 300 Zügen hat die DB in einer ersten Tranche 130 Züge bestellt. Mit einem Vol­u­men von rund 5,3 Mil­liar­den Euro ist dies die größte Investi­tion in der Geschichte der DB für Fahrzeuge.

Quelle: Deutsche Bahn AG