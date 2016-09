Die My 1147 wartet in Buch­holz auf eine freie Trasse nach Soltau. Foto: J.Becker



Die seit dem 30. April beste­hende Strecken-Vollsperrung zwis­chen Soltau und Wal­srode im Ver­lauf der Hei­de­bahn Buch­holz – Han­nover soll am 2. Okto­ber 2016 been­det wer­den. Für let­zte Gleis­bau– und Brück­ear­beiten brachte die 92 80 1227 007–2 ( ex My 1147, ex V 170 1147, Nohab 1964/2598) heute eine Schienenkran nach Soltau.

My 1147 durch­fährt mit ihrem Schienenkran den Bahn­hof Han­de­loh in Rich­tung Win­ter­moor — Soltau. Foto: Chris­tiane von Bors­tel