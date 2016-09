Foto (Samm­lung HSB): Großer Emp­fang für die Eröff­nungszüge am 15. Sep­tem­ber 1991 auf dem Brocken: Am 17. Sep­tem­ber erin­nert die HSB an dieses denkwürdige Ereig­nis mit einem Kinder– und Fam­i­lien­fest sowie Son­derzü­gen auf den höch­sten Harzgipfel.

Als Höhep­unkt ihres Jubiläum­s­jahres „25 Jahre Voll­dampf in Frei­heit“ lädt die Harzer Schmal­spur­bah­nen GmbH (HSB) am 17. Sep­tem­ber zum großen Kinder– und Fam­i­lien­fest in Wernigerode ein. Anlässlich des 25. Geburt­stages der Wieder­auf­nahme des Zugverkehrs zum Brocken wird am Westerntor-Bahnhof sowie auf dem Ochsen­te­ichgelände ein buntes Fam­i­lien­pro­gramm geboten. Darüber hin­aus verkehren zwei Son­derzüge zum höch­sten Harzgipfel. Zudem gilt an diesem Tag für alle Fahrten hier­her ein vergün­stigter Son­der­preis in Höhe von nur 25,00 Euro.

Zur großen Freude zahlloser Bah­n­fre­unde und Urlauber schnaufen seit über 129 Jahren täglich die Dampfzüge der Harzer Schmal­spur­bah­nen durch das nördlich­ste Mit­tel­ge­birge Deutsch­lands. Für die meis­ten Brock­enbe­sucher gilt es heute als selb­stver­ständlich, den Gipfel per Bahn zu erk­lim­men. Doch das war nicht immer so. Für über dreißig Jahre lag der Berg ab 1961 im Zen­trum einer unüber­wind­baren Grenze, die sich quer durch den europäis­chen Kon­ti­nent zog. Der Gipfel war für alle Men­schen in Ost und West unerr­e­ich­bar, auch die beliebte Brock­en­bahn durfte keine Pas­sagiere mehr befördern. Umso größer war die Freude, als die Öff­nung der poli­tis­chen Gren­zen die Wieder­auf­nahme des Per­so­n­en­verkehrs ermöglichte. Am 15. Sep­tem­ber 1991 fuhren die ersten Züge wieder hin­auf zum höch­sten Harzgipfel. Zehn­tausende jubel­ten damals ent­lang der Strecke.

Ein bedeu­ten­des his­torisches Ereig­nis, nicht nur für Bah­n­fre­unde, son­dern ins­beson­dere auch für die Harzre­gion. Nur zwei Monate später erfol­gte die Grün­dung der HSB, der Weg zu einem der größten Touris­mus­mag­neten war geeb­net. Zur Erin­nerung an diese wichtige Weichen­stel­lung vor 25 Jahren wird die HSB am 17. Sep­tem­ber ein großes Kinder– und Fam­i­lien­fest am Bahn­hof Wernigerode West­ern­tor ver­anstal­ten. Unter dem Motto „25 Jahre Voll­dampf in Frei­heit“ ver­wan­deln sich der Bahn­hof sowie das angren­zende Ochsen­te­ichgelände von 10:00 bis 18:00 Uhr in eine bunte Fest­meile mit vie­len Attrak­tio­nen für Groß und Klein. So wird die beliebte Kindereisen­bahn der HSB dampfend ihre Run­den drehen und eine riesige Hüpf-Lok mit Anhängern zum aus­ge­lasse­nen Toben ein­laden. Neben vie­len weit­eren Spielmöglichkeiten zählen u. a. auch ein Segway-Parcours sowie ver­schiedene Mod­ell­bah­nausstel­lun­gen zu den Attrak­tio­nen des Festes. In der Fahrzeug­w­erk­statt der HSB wer­den tagsüber zahlre­iche Führun­gen ange­boten, und zwis­chen den Bahn­höfen Wernigerode und Wernigerode West­ern­tor wird mehrmals der his­torische Trieb­wa­gen „T1“ aus dem Jahre 1933 pen­deln. Ver­schiedene Infor­ma­tions– und Sou­venirstände ergänzen das Ange­bot, auch für das leib­liche Wohl ist gesorgt.

Eine weit­ere Beson­der­heit des Festes stellt die nach­mit­tägliche Final­runde des Harzer Touris­musver­ban­des e. V. (HTV) zur Ermit­tlung des „Harz-Experten 2016“ dar. Bere­its seit drei Monaten sucht der HTV in Form eines Online-Quiz den diesjähri­gen Cham­pion. Auf der Fes­t­bühne wer­den jetzt die zehn besten Kan­di­daten gegeneinan­der antreten und Fra­gen zu Sehenswürdigkeiten, Freizeit­ein­rich­tun­gen, Geschichte, Flora, Fauna und Beson­der­heiten des Harzes beant­worten. Zu den musikalis­chen Höhep­unk­ten des Tages zählen die „Rock Dev­ilz“ mit fein­stem Melodic Rock und die Band „Chili Berlin“ mit Coun­try– und Oldiesongs. Als Star­gast wird am Nach­mit­tag Diana Maria Krieger auf der Fes­t­bühne erwartet.

Wie vor 25 Jahren wer­den auch wieder zwei his­torische Dampf­son­derzüge zum Brocken verkehren. Im Goethe­saal der Brock­en­her­berge wird anschließend eine offizielle Feier­stunde in Anwe­sen­heit des Thüringer Min­is­ter­präsi­den­ten Bodo Ramelow sowie Sachsen-Anhalts Verkehrsmin­is­ter Thomas Webel stat­tfinden. Der erste Son­derzug mit Ehrengästen wird dabei kurz nach seiner Abfahrt gegen 12:30 Uhr eine sym­bol­is­che „Mauer“ am Bahn­hof Wernigerode West­ern­tor durch­fahren. Gemein­sam wer­den diesen ganz beson­deren Höhep­unkt des Festes der große Chor des Wernigeröder Stadtfeld-Gymnasiums und die Band „Rock Dev­ilz“ musikalisch im Sinne von „25 Jahre Voll­dampf in Frei­heit“ begleiten.

Für den zweiten Son­derzug, der um 12:53 Uhr ab Wernigerode öffentlich zum Brocken fahren wird, sind derzeit noch Tick­ets erhältlich. Zu den Leis­tun­gen dieser außergewöhn­lichen Son­der­fahrt zählen neben einer Sitz­platz­garantie ein Jubiläum­strunk und Dampf­sekt zur Begrüßung sowie eine Erb­sen­suppe inklu­sive Freigetränk auf dem Brocken. Im Reisepreis von 25,00 Euro ist auch eine fachkundige Reise­leitung eingeschlossen. Mit­tels mod­erner Über­tra­gung­stech­nik kann die offizielle Feier­stunde im Goethe­saal mitver­folgt wer­den. Die Rück­kehr ist um 20:30 Uhr in Wernigerode vorge­se­hen.

Und noch eine weit­ere, ganz beson­dere Über­raschung hält die HSB für den 17. Sep­tem­ber parat: Für alle Brock­en­fahrten, egal von welcher Sta­tion im 140,4 km lan­gen Strecken­netz, gilt an diesem Tag – in Anlehnung an das Motto des Jubiläum­s­jahres — ein sym­bol­is­cher Preis für die Hin– und Rück­fahrt in Höhe von nur 25,00 Euro.

Im Zusam­men­hang mit dem großen Kinder– und Fam­i­lien­fest der HSB wer­den der Straßen­zug „Unter den Zin­deln“ sowie der hier befind­liche Park­platz vom 16. Sep­tem­ber um 07:00 Uhr bis zum 19. Sep­tem­ber um 12:00 Uhr ges­perrt. Infor­ma­tio­nen rund um die Festver­anstal­tung sowie Tick­ets für den Son­derzug sind bei der HSB online unter www.hsb-wr.de, tele­fonisch unter 03943/558–0 sowie an allen Verkauf­sstellen erhältlich.

