Foto: Skoda Trans­porta­tion

Škoda Trans­porta­tion wird Bat­ter­ies­traßen­bah­nen in die türkische Stadt Eskişe­hir liefern und schließt damit an die vor­ange­gan­gene Liefer­ung von 72 Fahrzeu­gen in das türkische Konya an. Das Pil­sner Unternehmen wird für die Verkehrs­be­triebe von Eskişe­hir ins­ge­samt vierzehn mod­erne Voll­nieder­flur­fahrzeuge vom Typ ForCity Clas­sic pro­duzieren. Der Wert des Auf­trags beträgt mehr als 26 Mil­lio­nen Euro.

„Wir wer­den die neuen, äußerst kom­fort­ablen Straßen­bah­nen inner­halb von neun­zehn Monaten ab Ver­trag­sun­terze­ich­nung an den türkischen Kun­den liefern. Der Auf­trag aus Eskişe­hir ist ein weit­erer bedeu­ten­der Exporter­folg für Škoda in kurzer Zeit und bestätigt die hohe Qual­ität unserer Fahrzeuge“, erk­lärt Tomáš Ignačák, Vor­standsvor­sitzen­der von Škoda Trans­porta­tion.

Die Fahrzeuge von Škoda wer­den mit Hochleis­tungstrak­tions­bat­te­rien aus­ges­tat­tet, dank derer die Verkehrs­be­triebe von Eskişe­hiru sie auch auf einem mehr als einen Kilo­me­ter lan­gen Streck­en­teil­stück ohne Ober­leitun­gen betreiben kön­nen, dessen Errich­tung die Stadt derzeit plant. Der Bat­terieantrieb der Straßen­bah­nen wird haupt­säch­lich einge­setzt, wenn die Straßen­bah­nen in bes­timmten Gebi­eten, beispiel­sweise in his­torischen Stadtk­er­nen aus ästhetis­chen Grün­den, ohne Ober­leitun­gen betrieben wer­den müssen. Der Antrieb kann auch im Fall von Störun­gen der Ober­leitung einge­setzt wer­den, um den Verkehrs­fluß nicht zu stören.

Das türkische Eskişe­hir durch­läuft seit eini­gen Jahren eine dynamis­che Entwick­lung und hat derzeit rund 700.000 Ein­wohner. Es liegt im Westen des Lan­des an einer der wichtig­sten Verbindun­gen zwis­chen Ankara und Istan­bul. „Die mehr als dreißig Meter lan­gen, voll kli­ma­tisierten Fahrzeuge bieten Platz für bis zu 276 Fahrgäste. Die Straßen­bah­nen sind als Ein­rich­tungs­fahrzeuge aus­ge­führt und für eine Spur­weite von 1.000 mm bes­timmt. Der Innen­raum des Fahrzeugs kommt ohne Stufen aus, der Ein­stieg in das Fahrzeug erfolgt über vier zweit­eilige und zwei ein­teilige Türen. Die Fahrzeuge ver­fü­gen über ein ele­gantes Design, in dem sich das Kolorit der Stadt wider­spiegelt“, ergänzt Ole­sea Lachi, Sales Area Man­ager von Škoda Trans­porta­tion.

Der Auf­trag für Eskişe­hir schließt an ein erfol­gre­iches, unlängst in der Türkei abgeschlossenes Pro­jekt an: Im türkischen Konya sind schon seit 2015 Voll­nieder­flurstraßen­bah­nen vom Typ ForCity Clas­sic von Škoda im Ein­satz. Auch in dieser Stadt ist ein Teil der Flotte für den ober­leitungslosen Betrieb konzip­iert. Škoda Trans­porta­tion hat ins­ge­samt sechzig mod­erne Nieder­flurstraßen­bah­nen und zwölf Straßen­bah­nen mit Bat­terieantrieb nach Konya geliefert.

Quelle: Skoda Trans­porta­tion