„25 Jahre Voll­dampf in Frei­heit“, so lautet nicht nur das Motto des laufenden Jubiläum­s­jahres der Harzer Schmal­spur­bah­nen GmbH (HSB), son­dern auch der Titel einer Ausstel­lung zur mit­tler­weile 25-jährigen Geschichte des Bah­nun­ternehmens. Ab 15. Sep­tem­ber wird die Präsen­ta­tion für ca. vier Wochen im Wernigeröder Harz­mu­seum zu sehen sein. Ein his­torisches Eröff­nungs­da­tum, denn an diesem Tag wur­den vor einem Viertel­jahrhun­dert die Sig­nale für die heutige Touris­musat­trak­tion auf „grün“ gestellt.

Nicht nur für Bahn­his­toriker, son­dern ins­beson­dere auch für die Men­schen in der Harzre­gion ist der 15. Sep­tem­ber 1991 ein ganz beson­deres Datum. Nach rund dreißig Jahren grenzbe­d­ingten Still­stands wurde an diesem Tag unter dem Jubel zehn­tausender Ein­heimis­cher, Urlauber und Eisen­bah­n­fre­unde der Per­so­n­en­verkehr zum Brocken wieder aufgenom­men. Mit diesem her­aus­ra­gen­den Ereig­nis, das sein­erzeit die lang gehegten Träume vieler Men­schen in Ost und West wahr wer­den ließ, wur­den die Weichen für die heuti­gen Harzer Schmal­spur­bah­nen gestellt. Mit rund 1,1 Mio. jährlichen Besuch­ern sind diese einer der größten Touris­mus­mag­neten der Harzre­gion sowie der neuen Bun­deslän­der. Nur zwei Monate später, am 19. Novem­ber 1991, erfol­gte die Grün­dung der HSB durch die Kom­munen, Städte und Land­kreise ent­lang des heute 140,4 km umfassenden Strecken­net­zes. Auf diesem wer­den täglich noch so viele Dampfloko­mo­tiven wie bei weltweit kaum einer anderen Bahn einge­setzt.

Unter dem Motto „25 Jahre Voll­dampf in Frei­heit“ blickt das Unternehmen in diesem Jahr daher nicht nur mit vielfälti­gen Ver­anstal­tun­gen, son­dern auch mit einer ganz beson­deren Ausstel­lung auf das ver­gan­gene Viertel­jahrhun­dert zurück. Diese wird am 15. Sep­tem­ber, genau 25 Jahre nach der Wieder­bele­bung der Brock­en­bahn, ihre Pforten in Wernigerode öff­nen. Um 19:00 Uhr wer­den Andreas Hein­rich, stel­lvertre­tender Bürg­er­meis­ter der „Bun­ten Stadt am Harz“, und HSB-Geschäftsführer Matthias Wagener im Rathaus­saal des Wernigeröder Rathauses den offiziellen Startschuss geben. Musikalisch wird die öffentliche Ver­anstal­tung durch die „Spin­nesänger“ begleitet. Anschließend wird die Ausstel­lung in den Räu­men des Harz­mu­se­ums zur Besich­ti­gung freigegeben. Dort wird sie bis zum 15. Okto­ber täglich außer son­ntags von jew­eils 10:00 – 17:00 Uhr zu sehen sein.

Die einzi­gar­tige Ausstel­lung wurde in diesem Jahr schon im EU-Parlament in Brüs­sel, in der Berliner Lan­desvertre­tung Sachsen-Anhalts sowie im Rathaus der Wel­terbestadt Quedlin­burg einem bre­iten Pub­likum präsen­tiert. Auf ins­ge­samt 22 Foto­stell­wän­den gibt sie illus­tra­tive und unter­halt­same Ein­blicke in die Geschichte der HSB, wobei auch bis­lang unveröf­fentlichte Fotos gezeigt wer­den. Verdeut­licht wird dabei auch die Wand­lung von der einst staatlich ver­wal­teten Bahn zu einem mod­er­nen touris­tis­chen Dien­stleis­ter. Ver­schiedene bah­n­typ­is­che Exponate ergänzen diese einzi­gar­tige „Zeitreise“ von der poli­tis­chen Wende im Jahre 1989 bis in die heuti­gen Tage.

Die Ausstel­lung wird auch am 17. Sep­tem­ber zugänglich sein. An diesem Tag ver­anstal­tet die HSB anlässlich des 25. Geburt­stages der Wieder­auf­nahme des Per­so­n­en­verkehrs zum Brocken ein großes Kinder– und Fam­i­lien­fest am Bahn­hof Wernigerode West­ern­tor.

