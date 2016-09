Foto: Bah­n­park Augs­burg



Schwe­den entsendet eine offizielle Botschafter-Lokomotive in das „Rund­haus Europa“ im Bah­n­park Augs­burg – als Geschenk des Kön­i­gre­iches an den Bezirk Schwaben und die Stadt Augs­burg. Eine his­torische Dampfloko­mo­tive vom soge­nan­nten Typ B (II) aus der Zeit von 1909 wird den rund 1900 Kilo­me­ter weiten Weg vom staatlichen Eisen­bah­n­mu­seum in Gävle nördlich von Stock­holm in die Fug­ger­stadt antreten und dort das Kön­i­gre­ich mit seiner vielfälti­gen Kul­tur, seinen faszinieren­den Land­schaften und seinen weltof­fe­nen Men­schen repräsen­tieren.

Das einzi­gar­tige Kul­tur– und Muse­um­spro­jekt Rund­haus Europa entsteht im Augs­burger Bah­n­park, der als eines der größten Indus­triedenkmäler Bay­erns gilt. Die Staaten Europas sind ein­ge­laden, his­torische Botschafter-Lokomotiven in die Schwaben-Metropole zu entsenden. Die Loko­mo­tiven sollen als „stäh­lerne Zeitzeu­gen“ in der späteren Ausstel­lung auf span­nende Weise von der wech­selvollen europäis­chen Kul­turgeschichte berichten. Nach der Schweiz, Frankre­ich, Deutsch­land, Slowe­nien, Ital­ien, Lux­em­burg und den Nieder­lan­den wird sich nun erst­mals ein skan­di­navis­ches Land beteili­gen.

Der Trans­port stellt eine logis­tis­che Her­aus­forderung dar

Die Über­führung der Botschafter-Lokomotive stellt eine tech­nis­che und logis­tis­che Her­aus­forderung dar. Das wertvolle Muse­um­sex­ponat ist selbst nicht mehr betrieb­s­fähig, kann aber mit geringer Geschwindigkeit geschleppt wer­den. Begleitet von Tech­nikern des Bah­n­park Augs­burg wird die rund 1900 Kilo­me­ter lange Reise zunächst von Gävle über die Lan­deshaupt­stadt Stock­holm zum schwedis­chen Fährhafen in Trelle­borg führen. Dort wird die rund 85 Ton­nen schwere Loko­mo­tive auf eine der zwei größten Eisen­bah­n­fähren der Welt ver­laden: Die MS „Skåne“ oder die MS „Mecklenburg-Vorpommern“ der schwedis­chen Reed­erei „Stena Line“ wer­den die „Botschaf­terin“ anschließend sicher und wohlbe­hal­ten über die rund 165 Kilo­me­ter lange Ostsee-Passage nach Deutsch­land brin­gen.

In Rostock-Seehafen steht dann bere­its ein spezieller Über­führungszug bereit, der die Botschafter-Lokomotive Schwe­dens auf der let­zten Etappe ihrer aben­teuer­lichen Reise nach Augs­burg begleiten wird. Der Trans­port wird ermöglicht durch IGE-Erlebnisreisen in Hers­bruck und die Fährge­sellschaft Stena Line sowie durch eine großzügige pri­vate Spende.

Den Trans­port haut­nah miter­leben

Der Bah­n­park Augs­burg bietet in Zusam­me­nar­beit mit IGE-Erlebnisreisen die ein­ma­lige Gele­gen­heit, den Trans­port der Botschafter-Lokomotive auf dem deutschen Teil­stück zu begleiten. Dazu fährt vom 1. bis 3. Okto­ber 2016 ein Son­derzug mit Wagen der 1. Klasse sowie einem Bar­wa­gen von Augs­burg an die Ost­seeküste nach Ros­tock, wo die Dampfloko­mo­tive über­nom­men und anschließend quer durch Deutsch­land in den Bah­n­park geschleppt wird. Weit­ere Infor­ma­tio­nen dazu gibt es unter diesem Link.

Quelle: Bah­n­park Augs­burg