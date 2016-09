Die neue EK-Kalender-Edition ist da!

Jedes Jahr erscheinen im EK-Verlag zahlre­iche Wandkalen­der, die sich wach­sender Beliebtheit erfreuen. Auch in diesem Jahr bieten wir ein umfan­gre­iches Pro­gramm von 16 Bild­kalen­dern an. Unsere Kalen­der umfassen nicht nur den kom­plet­ten Bere­ich des Schienen­verkehrs, son­dern auch his­torische Straßen­fahrzeuge wer­den gebührend in Szene gesetzt.

Bitte wählen Sie aus unserer umfan­gre­ichen Edi­tion. Durch einen Klick auf das Titel­bild gelan­gen Sie zu der betr­e­f­fenden Shop­seite.