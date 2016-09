GySEV: Zehn FLIRT-Züge von Stadler

Foto: Stadler

Der ungarische Region­al­bahn­be­treiber GYSEV Zrt. und Stadler haben einen Liefer­ver­trag über zehn vierteilige FLIRT-Niederflurtriebzüge für den Region­alverkehr unterze­ich­net. Die ersten Fahrzeuge wer­den 2018 in Wes­t­un­garn ihren Betrieb aufnehmen. Zusam­men mit früheren Bestel­lun­gen wird GYSEV dann über eine Flotte von ins­ge­samt 20 hochmod­er­nen FLIRT-Einheiten ver­fü­gen.

GYSEV startete im April dieses Jahres eine öffentliche Auss­chrei­bung für die Beschaf­fung von 10 elek­trischen Nieder­flur­triebzü­gen mit einer Ein­re­ichungs­frist bis Juni. Den Zuschlag erhielt das Stadler-Konsortium, zusam­menge­setzt aus Stadler Pol­ska Sp. z o.o. und Stadler Buss­nang AG, bei­des Tochterge­sellschaften der Stadler Rail Group. Laut Liefer­ver­trag wird der erste Zug im März 2018 geliefert und der let­zte im Jan­uar 2019. Der Bahn­be­treiber GYSEV hatte zwis­chen 2013 und 2015 im Rah­men von zwei sep­a­raten öffentlichen Auss­chrei­bun­gen bere­its zehn elek­trische Triebzüge (EMUs) bei Stadler bestellt. Das bedeutet, dass GYSEV seine Flotte an FLIRT-Zügen mit der aktuellen Bestel­lung auf ins­ge­samt 20 Züge erweit­ert. Die beste­hen­den FLIRT-Züge wer­den aktuell auf den Lin­ien Sopro—Szombathely—Szentgotthárd, Sopron—Györ und Szombathely—Rajka einge­setzt.

Die neuen Fahrzeuge entsprechen bere­its den aktuellen TSI-Normen der Europäis­chen Eisen­bah­na­gen­tur sowie den neuesten Crash-Normen EN 15227. Bei der Entwick­lung der Fahrzeuge legten die Stadler– Kon­struk­teure beson­deren Wert auf einen niedri­gen Energie­ver­brauch und ein wartungs­fre­undliches Design.

Die neuen Fahrzeuge sind 2,8 Meter länger als jene der ersten Gen­er­a­tion und bieten damit Platz für den Ein­bau einer zweiten Toi­lette (zusät­zlich zu der den TSI-PRM-Anforderungen entsprechen­den Toi­lette für Fahrgäste mit eingeschränk­ter Mobil­ität). Die vierteili­gen EMUs sind 77,1 Meter lang und 2,82 Meter breit und ver­fü­gen über 208 Sitz­plätze (194 feste Sitze und 14 Klapp­sitze). Die Höch­st­geschwindigkeit beträgt 160 km/h und die Beschle­u­ni­gung 1,2 m/s2. Damit sind die Züge in nur 39 Sekun­den von 0 auf 120 km/h. Die neue FLIRT-Generation ver­fügt über geräu­mige, mul­ti­funk­tionale Ein­stiegs­bere­iche, die einen raschen Fahrgast­wech­sel ermöglichen und den ver­schieden­sten Bedürfnis­sen gerecht wer­den. Dank der mul­ti­funk­tionalen Bere­iche und einem Nieder­flu­ran­teil von 90 Prozent sind die Wagen auch sehr leicht mit Roll­stühlen, Fahrrädern und Kinder­wa­gen zugänglich. Die Fahrzeuge haben eine für den Region­alverkehr bestens geeignete Vis-à-vis-Bestuhlung und erfüllen auch sonst alle Anforderun­gen an mod­erne Stan­dards: Kli­maan­lage, Kam­erasys­tem, WLAN und Ladesta­tio­nen für elek­tro­n­is­che Geräte.

Ein großer Teil des GYSEV-Auftrags wird in Ungarn aus­ge­führt. So wer­den alle 40 Wagenkästen im Stadler-Werk in Szol­nok hergestellt. Auf­grund kür­zlich getätigter Investi­tio­nen kön­nen auch die Drehgestelle voll­ständig in Ungarn pro­duziert wer­den. Ähn­lich wie bei den früheren GYSEV-Bestellungen wird die End­mon­tage der neuen Züge auch dies­mal im Stadler-Werk in Siedlce in Polen erfol­gen. Die neuen EMUs kön­nen syn­chron betrieben wer­den, und zwar nicht nur untere­inan­der, son­dern auch mit den früher gekauften FLIRT-Modellen. Die Möglichkeit des Betriebs in Mehrfach­trak­tion bringt der GYSEV erhe­blichen ökonomis­chen Nutzen. Die Auf­tragssumme beläuft sich auf 68,45 Mil­lio­nen Euro und wird vol­lum­fänglich aus EU-Mitteln finanziert.

Der FLIRT ist das erfol­gre­ich­ste Mod­ell von Stadler. Die Fahrzeug­fam­i­lie kann sowohl im Regional– und Nahverkehr als auch auf Inter­citylin­ien einge­setzt wer­den. Stadler hat bere­its über 1300 Ein­heiten in ins­ge­samt 17 Län­dern weltweit verkauft. Mit diesem Auf­trag beläuft sich die Anzahl der nach Ungarn geliefer­ten FLIRTs bald auf ins­ge­samt 143 Ein­heiten, davon 123 an MÁV Zrt. und 20 an GYSEV Zrt.

Quelle: Stadler