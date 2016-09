Fotos (in Leipzig Hbf): Dierk LawrenzZum Fahrplan­wech­sel am 11. Dezem­ber gibt es Verän­derun­gen auf zwei Intercity-Linien:

• Dresden–Hannover–Köln:

Die Reisenden prof­i­tieren vom neuen, dop­pel­stöck­i­gen Inter­city 2. Die Zahl der Sitz­plätze erhöht sich in der 2. Klasse von 317 auf 392 um mehr als 20 Prozent. Zum verbesserten Kom­fort zählen Steck­dosen an jedem Sitz­platz, großzügige Ein­stiege, ein schön gestal­teter Kleinkind­bere­ich sowie leis­tungs­fähige Mobilfunk-Repeater. Das Zug­paar IC 2442/2445 wird bere­its ab dem 4. Sep­tem­ber mit den neuen Wagen fahren – die restlichen Züge ab dem 11. Dezem­ber 2016. Der IC-Halt Bad Oeyn­hausen wird auf dieser Linie ab dem 11. Dezem­ber ent­fallen. Dies ist nötig, um auf der stark aus­ge­lasteten Strecke trotz zunehmender Baustellen zuver­läs­sig den Fahrplan einzuhal­ten und die Anschlussverbindun­gen nach Berlin, Ham­burg und Süd­deutsch­land im wichti­gen Knoten­bahn­hof Han­nover zu gewährleis­ten. Es ist der am wenig­sten genutzte Halt auf dieser IC-Linie. Der Kor­ri­dor zwis­chen Han­nover und Nordrhein-Westfalen ist im Entwurf des neuen Bun­desverkehr­swege­plans bere­its als Eng­pass eingestuft und soll langfristig aus­ge­baut wer­den. Als Alter­na­tive zu den weg­fal­l­en­den IC-Verbindungen gibt es für die Kun­den in Bad Oeyn­hausen 10 bis 20 Minuten län­gere Umsteige­verbindun­gen über Her­ford oder Minden/Westf. Das touris­tis­che Zug­paar IC 2012/2013 von und nach Ober­st­dorf wird weit­er­hin in der Kurstadt hal­ten. Hinzu kom­men unverän­dert die Halte der IC-Linie Amsterdam–Hannover–Berlin. Mit ins­ge­samt 13 Fer­n­verkehr­shal­ten behält Bad Oeyn­hausen damit mehr als die Hälfte der bish­eri­gen IC-Anschlüsse.



• Norddeich–Münster–Köln:

Seit März wird ein Teil der Leis­tun­gen auf dieser Strecke mit dem Inter­city 2 gefahren. Zum Fahrplan­wech­sel im Dezem­ber muss diese Linie vorüberge­hend wieder auf herkömm­liche Intercity-Züge umgestellt wer­den. Der anhal­tende Man­gel an neuen Fahrzeu­gen macht diese Entschei­dung notwendig. Der vorüberge­hende Ein­satz von IC-Zügen der ersten Gen­er­a­tion ist für ein bis zwei Jahre geplant. Die Zahl der Zug­fahrten und die Reisezeiten bleiben unverän­dert.

Quelle: Deutsche Bahn