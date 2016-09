Foto: Dierk Lawrenz



Bom­bardier Trans­porta­tion hat von der regionalen Eisen­bah­nge­sellschaft Lan­desnahverkehrs­ge­sellschaft Nieder­sach­sen mbH (LNVG) den Auf­trag zur Instand­hal­tung ihrer Schienen­fahrzeuge und zur Wartung der Fahrzeugflotte erhal­ten. Zudem übern­immt Bom­bardier erst­mals die Hal­ter­schaft für ins­ge­samt 220 BOM­BARDIER TWINDEXX Vario-Doppelstockwagen, 29 BOM­BARDIER TRAXXElek­troloko­mo­tiven und acht TRAXX Diesel­loko­mo­tiven aus dem Fahrzeug­pool der LNVG.

Hans-Joachim Menn, Geschäfts­führer der LNVG, betont die Bedeu­tung dieses Auf­trags: „Die hohe Ver­füg­barkeit und Effizienz unserer Loko­mo­tiven und Dop­pel­stock­wa­gen im Per­so­n­en­schienen­verkehr sind wichtige Voraus­set­zun­gen für die Fahrgastzufrieden­heit. Wir wer­den ein bisher unerr­e­ichtes Ver­füg­barkeit­sniveau erre­ichen, was sich pos­i­tiv auf die Fahrgastzahlen auswirken wird“, so Menn, dessen Unternehmen für die Bere­it­stel­lung des öffentlichen Nahverkehrs zwis­chen dem Harz und der Nord­see zuständig ist.

Michael Fohrer, Pres­i­dent, Loco­mo­tives, Light Rail Vehi­cles and Ser­vices bei Bom­bardier Trans­porta­tion, meint hierzu: „Dies ist eines der Beispiele für unsere Fähigkeit, die wichti­gen Ansatzpunkte der Wertschöp­fungs­kette auszu­machen, an denen wir unseren Kun­den wirk­liche Vorteile bieten kön­nen. Wir sind schon seit vie­len Jahren ein starker Part­ner für die Region Nieder­sach­sen und sind stolz darauf, dass die Wahl erneut auf uns und unsere starken Dien­stleis­tungsange­bote gefallen ist. Damit wer­den wir die Zuver­läs­sigkeit und Betrieb­ssicher­heit in der Region verbessern.“

Bere­its seit Liefer­ung der ersten Züge 2003 zeich­net Bom­bardier im Auf­trag der LNVG für die Wartung der Flotte ver­ant­wortlich. Der nun unterze­ich­nete Instand­hal­tungs– und Wartungsver­trag umfasst den gesamten Leben­szyk­lus der Fahrzeuge der LNVG mit einer wirtschaftlichen Nutzungs­dauer von rund 30 Jahren. Die Über­nahme der Hal­ter­schaft für die Fahrzeuge und die daraus fol­gende Entity in Charge of Main­te­nance (ECM)-Verantwortung, ist eine Pre­miere für Bom­bardier. Bei zukün­fti­gen Auss­chrei­bun­gen im schienenge­bun­de­nen Nahverkehr kann die LNVG die Fahrzeuge den aus­gewählten Bahn­be­treibern ab sofort unter Ein­hal­tung sämtlicher Rechtsvorschriften zur Ver­fü­gung stellen.

Quelle: LNVG