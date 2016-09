Wieder­auf­nahme des Zugverkehrs zum Brocken: Am 15.09.1991 trafen sich in Schierke die bei­den Son­derzüge auf ihrem Weg zum Gipfel. Foto: HSB/Volker Schadach



Unter dem Jubel zehn­tausender Ein­heimis­cher, Touris­ten sowie Eisen­bah­n­fre­unde wurde am 15. Sep­tem­ber 1991 der Zugverkehr zum Brocken feier­lich wieder aufgenom­men. Ein großes his­torisches Ereig­nis, das die Harzer Schmal­spur­bah­nen GmbH (HSB) am 17. Sep­tem­ber im Rah­men ihres Jubiläum­s­jahres „25 Jahre Voll­dampf in Frei­heit“ mit einem großen Bahn­hofs­fest in Wernigerode und Son­derzü­gen zum Brocken würdi­gen wird.

Im Zuge der Vor­bere­itun­gen für diesen großen Jubiläum­stag sucht die HSB bere­its schon jetzt ganz beson­dere Geburt­stagskinder. Zum einen sind dies alle, die am 14. August 1961 geboren wor­den sind. An diesem Tag brach in Wernigerode let­zt­mals ein Per­so­nen­zug mit Fahrtziel „Brocken“ auf, bevor die am Vortag mit dem Berliner Mauer­bau begonnenen Gren­zsper­rmaß­nah­men auch im Harz wirk­sam wur­den. Nach Ankunft in Schierke wurde die Fahrt dieses Zuges been­det, die Fahrgäste mussten die Rück­reise antreten. Auf­grund der unmit­tel­baren Lage im Gren­zge­biet ruhte dann für die nach­fol­gen­den dreißig Jahre der Per­so­n­en­verkehr auf der Brock­en­bahn, in Schierke war for­tan „End­sta­tion“. Bis zum 15. Sep­tem­ber 1991, als nach der deutschen Wiedervere­ini­gung der Zugverkehr zum Gipfel feier­lich wieder aufgenom­men wurde. Damit gin­gen damals nicht nur lang gehegte Träume vieler Men­schen in Ost und West in Erfül­lung, es wurde auch der Grund­stein für die heuti­gen Harzer Schmal­spur­bah­nen gelegt. Die HSB sucht daher eben­falls Geburt­stagskinder, die am 15. Sep­tem­ber 1991 das Licht der Welt erblick­ten.

Wer an einem dieser bei­den Tage geboren wurde, kann gegen Nach­weis des Geburts­da­tums an einem Gewinn­spiel teil­nehmen. Als Haupt­preise wer­den dabei ins­ge­samt zehn Jahreskarten für das Gesamt­netz der HSB ver­lost. Eingeschlossen ist hier auch die Fahrt im offiziellen Jubiläum­szug, der am 17. Sep­tem­ber von Wernigerode zum Brocken und zurück fahren wird. Die Haupt­preise wer­den nach Ankunft auf dem höch­sten Harzgipfel im Rah­men der offiziellen Feier­stunde an die Gewin­ner übergeben. Anmelde­schluss ist der 5. Sep­tem­ber, nähere Infor­ma­tio­nen zum Gewinn­spiel hält die HSB tele­fonisch unter 03943/558–0 sowie auf ihrer Inter­net­seite unter www.hsb-wr.de bereit.

Quelle: HSB

