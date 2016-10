Die 212 058 war in Ham­burg für METRANS im Ein­satz. Fotos: Bär­bel Rasch

Vor 25 Jahren nahm Metrans in Prag den Betrieb auf. Sei­ther hat sich die Bah­n­tochter der Ham­burger Hafen und Logis­tik AG zum Mark­t­führer für Con­tain­er­trans­porte zwis­chen den See­häfen an der Nord­see und der Adria sowie Mit­tel– und Osteu­ropa entwick­elt. Zur Jubiläums­feier in der Prager Alt­stadt sind heute Abend treue Kun­den und langjährige Mitar­beiter geladen.

Auch die PRESS stelte Loko­mo­tiven der Bau­reihe V 100 für den Metrans-Einsatz in Ham­burg zur Ver­fü­gung.

Im Früh­jahr 1991 wurde das Unternehmen Metrans mit der Absicht gegrün­det, die damals noch tsche­choslowakische Haupt­stadt Prag per Eisen­bahn wieder enger an den Ham­burger Hafen anzu­binden. Bere­its im Okto­ber 1991 nahm Metrans den Betrieb auf. 25 Jahre später ist das Unternehmen der Mark­t­führer für Con­tain­er­trans­porte im See­hafen­hin­ter­land­verkehr mit Mit­tel– und Osteu­ropa.

Das Verbindungsnetz der Metrans ist eng geknüpft zwis­chen den See­häfen an der Nord­see und der Adria sowie ihrem Hin­ter­land. Es reicht von den Nieder­lan­den, Deutsch­land, Öster­re­ich und Ital­ien bis nach Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Slowe­nien und bindet sogar die türkische Metro­pole Istan­bul mit an. Rund 300 Züge pro Woche verkehren auf diesem Netz. Neun eigene Ter­mi­nals im Bin­nen­land sind die Knoten­punkte, von denen aus Metrans mit eige­nen Loko­mo­tiven und Wag­gons sowohl im See­hafen­hin­ter­land– als auch zunehmend im Kon­ti­nen­talverkehr Con­tainer trans­portiert. Die Ham­burger Hafen und Logis­tik AG (HHLA) ist mit gut 90 Prozent an Metrans beteiligt und wird den strate­gis­chen Aus­bau der Bah­nak­tiv­itäten ihrer Inter­modal­tochter auch kün­ftig weiter vorantreiben. Denn auch der Ham­burger Hafen prof­i­tiert vom Wach­s­tum der Con­tain­er­trans­porte per Bahn: Die guten, hochfre­quenten und umweltscho­nen­den Zugverbindun­gen mit Mit­tel– und Osteu­ropa binden Ladung an den Hafen und tra­gen wesentlich zur weit­eren Entwick­lung des größten Eisen­bahn­hafen Europas bei.

Die Metrans ver­fügt über TRAXX-Lokomotiven, die als Bau­reihe 386 im Ein­satz sind.

Metrans feiert diese Erfol­gs­geschichte heute mit rund 450 gelade­nen Kun­den und Mitar­beit­ern. Nach einer Besich­ti­gung des Prager Metrans-Terminals, dem ersten des Unternehmens, findet am Abend der Fes­takt im prachtvollen Stadt­ge­mein­de­haus der Prager Alt­stadt statt.

Klaus-Dieter Peters, Vor­standsvor­sitzen­der der Ham­burger Hafen und Logis­tik AG: „Das erfreuliche Wach­s­tum unseres Seg­mentes Inter­modal wird wesentlich durch unsere Bah­n­tochter Metrans getra­gen. Unsere Investi­tio­nen in eigene Ter­mi­nals und eigenes rol­len­des Mate­r­ial haben die Wertschöp­fungstiefe deut­lich erhöht. So bieten wir unseren Kun­den zuver­läs­sige und flex­i­ble Zugverbindun­gen nach Mittel-, Ost– und Südos­teu­ropa. Auch dank dieser Erfol­gs­geschichte ist es uns im Rah­men unserer Diver­si­fizierungsstrate­gie gelun­gen, mit dem Seg­ment Inter­modal für die HHLA ein zweites wirtschaftlich erfol­gre­iches Stand­bein zu etablieren.“

Jiri Samek, Vor­standsvor­sitzen­der Metrans a.s.: „Der Erfolg von 25 Jahren Metrans ist das Ergeb­nis einer vorauss­chauen­den Idee, ihrer Umset­zung und der Part­ner­schaft mit der HHLA, dem größten Ter­mi­nal­be­treiber im Ham­burger Hafen. Doch ebenso wichtig für den Erfolg unseres Unternehmens sind unsere treuen Kun­den und unsere hochmo­tivierten Mitar­bei­t­erin­nen und Mitar­beiter. Deshalb feiern wir den heuti­gen Tag gemein­sam mit ihnen.“

Auch Hybrid­loko­mo­tiven aus dem Hause Alstom sind bei Metrans im Ein­satz.

Metrans ist zu einem wesentlichen Wach­s­tum­streiber im Seg­ment Inter­modal der HHLA gewor­den. Die HHLA-Töchter des Seg­ments trans­portierten im Geschäft­s­jahr 2015 mehr als 1,3 Mio. Stan­dard­con­tainer (TEU) und tru­gen mit mehr als 30 Prozent zum Konzern-Umsatz und mit mehr als 35 Prozent zum Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) bei. Hier wirk­ten sich ins­beson­dere die Investi­tio­nen in inzwis­chen mehr als 50 eigene Loko­mo­tiven, rund 2.500 Wag­gons und eigene Umschla­gan­la­gen spür­bar aus. In den strate­gis­chen Aus­bau der Bah­nak­tiv­itäten hat die HHLA allein im ver­gan­genen Jahr 77,1 Mio. Euro investiert. Im kom­menden Jahr wird der zehnte Inlandter­mi­nal von Metrans in der ungarischen Haupt­stadt Budapest eröffnet. Er ist im Bau und wird eine Kapaz­ität von 250.000 TEU pro Jahr haben. Dank seiner strate­gis­chen Lage ist er an einer ide­alen Schnittstelle zwis­chen den nordeu­ropäis­chen See­häfen, den Adri­ahäfen und Südost­europa posi­tion­iert.

Quelle: HHLA / Metrans