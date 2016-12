Foto: Deutsche Bahn



Die Per­so­n­en­wa­gen der Gat­tung n, im Volksmund auch „Sil­ber­linge“ genannt, prägten seit den 1960er-Jahren das Bild des Schienen­nahverkehrs. Anfang der 1970er-Jahre wurde im DB-Werk Karl­sruhe ein neuer Steuer­wa­gen mit einer markan­ten Fahrzeugfront, eben dem „Karl­sruher Kopf“, entwick­elt. Diese Steuer­wa­gen waren über vier Jahrzehnte im Land im Ein­satz. Heute gehen sie mit einer Abschieds­fahrt von Ulm nach Crail­sheim endgültig in den Ruh­e­s­tand.

In Crail­sheim wurde der Steuer­wa­gen an das DB Museum Nürn­berg übergeben. „Im Rah­men der Über­gangsverträge wer­den wir in den kom­menden Monaten einen Großteil der Sil­ber­linge gegen mod­erneres Wagen­ma­te­r­ial tauschen. So kön­nen wir jetzt dem DB Museum ein Fahrzeug zur Ver­fü­gung stellen“, sagte Frank Diet­rich, Geschäfts­führer der DB Zug­Bus Region­alverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB). Rus­salka Nikolov, Direk­torin des DB Muse­ums Nürn­berg: „Wir freuen uns über dieses gut erhal­tene Fahrzeug“, so die Direk­torin. „Es ist im ehe­ma­li­gen DB Werk Karl­sruhe entwick­elt wor­den und zählt somit zu einem der Eigengewächse der Bahn. Das macht es beson­ders wertvoll für uns. Wir wer­den es für die näch­sten Gen­er­a­tio­nen erhal­ten!“

Gemein­sam mit der Fachzeitschrift „Eisenbahn-Kurier“ hatte DB Regio Baden-Württemberg im August zu einem Fotowet­tbe­werb aufgerufen. „Die Karl­sruher Steuer­wa­gen waren bei vie­len Eisen­bah­n­fre­un­den und –fotografen in den let­zten Monaten ein sehr begehrtes Fotoob­jekt. In der EK-Redaktion freut es uns deshalb sehr, dass DB Regio diese Fahrzeuge würdig ver­ab­schiedet und dazu den Fotowet­tbe­werb ins Leben gerufen hat“, sagte Chris­t­ian Wolf vom Eisenbahn-Kurier. Zusam­men mit Frank Diet­rich kürte er während der Abschieds­fahrt die drei Gewin­ner des Wet­tbe­werbs. Platz eins sicherte sich Rudolf Warda aus Über­lin­gen, Platz zwei belegte Ralf Schreiner aus Worms, und auf Platz drei lan­dete Math­ias Der­sch aus Got­ten­heim. Sie erhiel­ten einen Foto­druck ihres Motivs und ein Zuglauf­schild der Abschieds­fahrt.

Steuer­wa­gen:

Um die Wen­dezeiten in den Bahn­höfen zu ver­ringern, hat die Bahn die meis­ten lokbe­span­nten Region­alzüge mit soge­nan­nten Steuer­wa­gen aus­ges­tat­tet. Steuer­wa­gen ver­fü­gen an einem Fahrzeu­gende über einen Führer­stand wie eine Loko­mo­tive, von dem aus das am anderen Zugende arbei­t­ende Trieb­fahrzeug fer­nges­teuert wer­den kann. So kön­nen die Züge ihre Fahrtrich­tung wech­seln, ohne dass die Loko­mo­tive jedes Mal an die Zugspitze umrang­iert wer­den muss.

Quelle: Deutsche Bahn